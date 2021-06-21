Российский бизнесмен Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев стал фигурантом новый санкционный список Евосоюза по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.

Как отмечается в мотивационной части документа, опубликованного в официальном журнале объединения, Гуцериев имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом белорусского лидера.

«Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что ЕС обновил санкции против Белоруссии. В частности, в ограничительный список Евросоюза попали 78 физических лиц и 8 организаций. Меры вступили в силу после публикации в официальном журнале объединения.

Также расширил свои санкции против Минска и Вашингтон. В новый список США попали 16 физических лиц, а также 5 ведомств и организаций. Известно, что санкции введены против КГБ, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома и минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Среди фигурантов ограничительного списка пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты парламента, Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и заместитель министра юстиции Сергей Калиновский.

