Samsung анонсировал выход недорого смартфона с гигантским аккумулятором

Один из лидеров рынка гаджетов компания Samsung анонсировала выход бюджетной модели M32, которая отличается AMOLED-экраном и большой батарейкой.

Известно, что новый смартфон получил платформу MediaTek Helio G80 и дисплей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 90 Гц. При этом работать Samsung Galaxy M32 будет на Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Основной камерный блок гаджета состоит сразу и 4-х сенсоров. Главный из них имеет разрешение 64 Мп. Смартфон также оснащён слотом для карт памяти, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, портом USB-C и аудиоджеком. Ёмкость его аккумулятора составляет 6000 мАч при быстрой зарядке на 25 Вт.

По данным южнокорейской компании, первой страной, где Samsung Galaxy M32 поступит в продажу станет Индия. Старт продаж начнётся уже 28 июня. Стоимость гаджета в базовой комплектации составит 15 тыс. рупий (примерно 14 тыс. рублей). Позже модель попадет на другие рынки, в том числе в Россию.

Ранее сообщалось, что Samsung Electronics Co., один из крупнейших мировых производителей микросхем, предупредил о «серьёзном» дисбалансе в индустрии полупроводников» и заявил, что, возможно, придется отложить выпуск одного из своих ключевых смартфонов.

«Во всем мире наблюдается серьезный дисбаланс в спросе и предложении микросхем в ИТ-секторе», — директор Samsung по мобильной связи Кох Дон Чжин. –Несмотря на сложные условия, лидеры нашего бизнеса встречаются с зарубежными партнерами для решения этих проблем. Нельзя сказать, что проблема дефицита решена на 100%».

По его словам, в этой связи Samsung может принять решение не выпускать свой Galaxy Note во второй половине текущего года.

