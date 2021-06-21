США готовят новые санкции против России

Еще не успели стихнуть споры о результатах встречи между Байденом и Путиным и того, кому они выгоднее, а прогнозы относительно того, как будут развиваться отношения между США и Россией, начинают сбываться. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о подготовке дополнительных санкций против России в ответ на так называемое «отравление» Алексея Навального, отбывающего сейчас по приговору суда двухлетний тюремный срок.

«Мы готовим еще один пакет санкций по этому делу (делу Навального)»,- рассказал Салливан в прямом эфире на телеканале CNN.

Говорить о подробностях новых санкций и о времени их введения советник по нацбезопасности отказался. Он лишь разъяснил, что новые санкции будут приняты сразу после того, как в администрации определятся с «правильными целями», т.е. организациями или физическими лицами, против которых они будут действовать.

«Когда мы сделаем это (выберем цели),- сказал Джейк Салливан,- мы введем новые санкции по применению химического оружия».

В апреле администрация Джо Байдена ввела свои первые санкции против России в деле по якобы имеющему месту отравлению и осуждению Алексея Навального, но они, подчеркивает New York Times не были направлены против президента Путина и поддерживающих его олигархов.

«Закон требует, чтобы мы продолжали работать над целями санкций, связанными с применением химического оружия,- разъяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки слова коллеги. Она подчеркнула, что встреча между президентами в Женеве никак не повлияла на процесс работы над этими санкциями и на их применение.

Джо Байден и Владимир Путины назвали свою трехчасовую встречу в Женеве 16 июня позитивной несмотря на фактическое отсутствие осязаемых результатов, если не говорить о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон соответственно.

После встречи президент Байден сообщил американским журналистам, что четко донес позицию Соединенных Штатов в деле Навального и подчеркнул серьезность последствий его смерти в тюрьме для Москвы.

Республиканцы особенно рьяно атакуют Джо Байдена за его поведение во время переговоров. По их твердому убеждению, он показал себя слабым и нерешительным политиком. Они напомнили, что незадолго до саммита он не стал вводить санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток 2», проходящего по дну Балтийского моря, и фактически позволил России его достроить.

Джейк Салливан, однако, не согласен с такой характеристикой итогов встречи в Женеве. Он считает, что это было «исследование» со стороны президента Байдена в отличие от того, что произошло в июле 2018 года в Хельсинки, где встретились Дональд Трамп и Владимир Путин. Встреча в столице Финляндии больше всего запомнилась, по крайней мере, в США словами Трампа, что он не доверяет американской разведке, утверждающей, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.

«Во время разговора один на один,- заявил Джейк Салливан в эфире телепрограммы Fox News Sunday,- президент Байден заявил президенту Путину, что продолжение враждебных действий против Соединенных Штатов дорого обойдется (России)».

При этом советник по нацбезопасности не очень к теме разговора вспомнил, что за неделю до переговоров Вашингтон перечислил Украине 150 миллионов долларов на укрепление безопасности. Возможно, он тем самым хотел дал понять Москве, что усиление военной помощи Киеву будет одним из последствий.

Весь анализ встречи в Женеве между президентами США и России сводится в Америке к сравнению ее со встречей в Хельсинки тремя годами ранее. Естественно, демократы уверены, что Байден проявил себя и выглядел лучше Трампа, а республиканцы пытаются убедить американцев в обратном. По крайней мере, по-другому не объяснить высокопарные слова советника по национальной безопасности Салливана: «Он (Байден) приехал в Женеву на этот саммит как лидер свободного мира» и о «мантии», которую Дональд Трамп отдал, а Джо Байден вновь надел ради интересов и безопасности своей страны.