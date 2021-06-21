Набиуллина рассказала, куда вкладывать сбережения и назвала опасную стратегию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила россиян об опасности вложения сбережений в спекулятивные криптоактивы.

"Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Набиуллина при этом отметила, что депозиты остаются одной из лучших консервтивных стратегий сбережений, учитывая, что повышение ставки ЦБ приведет и к повышению ставок по депозитам в банках.

Она добавила, что многие граждане пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому следует внимательно изучать информацию об инвестиционных продуктах.

Также глава ЦБ напомнила, что покупка любых товаров длительного пользования, недвижимости при мнимой простоте предполагает риски.

"Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует", — отметила Набиуллина.

Таким образом инвестор может оказаться "в минусе", и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.

При покупке иностранной валюты следует исходить из того, в какой валюте планируются траты. Она напомнила о волатильности любых валют.

"Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать", — заключила она.