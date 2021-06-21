ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков до 2 трлн

Чистая прибыль российских банков в мае текущего года выросла на 7% по сравнению с апрелем этого же года — до 216 млрд руб., свидетельствуют данные обзора Банка России о развитии банковского сектора.

Уточняется, что за период с января по июнь прибыль банков почти достигла 1 трлн руб., отмечается в документе. Регулятор прогнозирует, что «при отсутствии неожиданных шоков» годовая прибыль российских банков превзойдет предыдущий прогноз в 1,5-1,7 трлн руб., достигнув 2 трлн руб.

ЦБ также сообщает, что корпоративный портфель банков за отчетный период вырос на 1,1% или 518 млрд руб., в апреле текущего года корпоративный портфель рос на 2,5%. Рост портфеля в мае вызван в основном кредитованием крупных компаний из разных отраслей, в том числе транспорта, розничной торговли, нефти и газа. В ЦБ сообщили, что прирост за месяц составил больше 100 млрд руб.

