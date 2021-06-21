Цена на газ в Европе превзошла трехлетний максимум

Цена на газ по срочным сделкам "спот" на европейском рынке поднялась до 363 долларов за тысячу кубометров. Тем самым она превзошла максимум за последние три года и три месяца.

Тогда, в марте 2018 года, в Европе держались низкие температуры на фоне холодного погодного фронта, названного даже "Зверь с Востока". Впрочем, до рекорда, вызванного этим фронтом, нынешней цене далеко: тогда она взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров, напоминает "Интерфакс".

Сегодня же дело в жаркой погоде - свыше 30 градусов по Цельсию, что увеличивает потребление энергии на кондиционирование помещений. Вместо хранилищ (ПХГ), как обычно летом, газ направляется на электростанции.

Агентство уточняет также, что нынешняя цена газа зафиксирована в сделках с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах.