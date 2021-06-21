В Турции сообщили о взрывном росте интереса россиян к отдыху в стране

Интерес россиян к отдыху в Турции вырос в семь раз в первые часы после снятия Москвой ограничений на полеты в страну, сообщает турецкая газета Dünya со ссылкой на туристический сайт Level Travel.

Ожидается, что летом Турция примет 3 миллиона российских туристов, отмечает издание со ссылкой на прогнозы туроператоров.

Со вторника туроператоры Anex, Pegas, TUI Russia и Coral будут выполнять 140 ежедневных рейсов в Турцию из 26 городов России, сообщает турецкое СМИ.

В этом году в Турции уже отдохнули 1,5 млн российских туристов.

1 июня Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Ранее запрет на перелеты в Турцию действовали с 15 апреля до 1 июня из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

21 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией по итогам заседания федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы, отметила она.

Ранее председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир заявил, что сезон начнется поздно, но он будет продлен, подчеркнув при этом, что у российских отдыхающих «нет такой качественной альтернативы, как Турция».