Тяжелым больным дадут доступ к незарегистрированным в России психотропным препаратам

Пациенты, страдающие тяжёлыми неврологическими заболеваниями, смогут оперативно получать препараты, которые не зарегистрированы в России. Медикаменты, о которых идёт речь, содержат психотропные вещества, поэтому в целях безопасности их ввоз и хранение строго контролируются государством.

Неиспользованные запасы таких лекарств будут регулярно перераспределяться между регионами. Постановление об этом 16 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает сайт правительства России.

Местные органы здравоохранения будут каждый квартал направлять в Минпромторг данные о невостребованных остатках того или иного препарата и подавать заявки на дополнительные партии лекарств. Руководствуясь этой информацией, министерство будет перераспределять медикаменты между регионами. Таким образом, пациентам не придется дожидаться новых закупок.

По словам Михаила Мишустина, новый порядок будет действовать в ближайшие три года, пока не налажено производство таких препаратов в России.



