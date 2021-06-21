В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию для ряда работников

В Краснодарском крае будет введена обязательная вакцинация от коронавируса, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Мера принимается в связи с ростом новых случаев забоелвания.

«Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – написал Кондратьев. Он отметил, что с просьбой к нему обратились врачи ведущих больниц региона, поскольку рост числа заболевших наблюдается в Краснодарском крае с 16 июня.

«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора», – объяснил он.

Ранее обязательную вакцинацию от ковид ввели для работников ряда сфер в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Тверской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе.

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

