В Кремле оценили итоги выборов в Армении

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал итоги парламентских выборов, которые прошло в Армении.

По словам представители Кремля, власти России видят убедительную победу партии Никола Пашиняна и поздравляют с этим выбором армянский народ, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, в Кремле очень внимательно отслеживают информацию из Еревана, и приветствуют информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись.

«И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с этим выбором», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что состоявшиеся в Армении в воскресенье парламентские выборы подтвердили лидерство Николы Пашиняна и его партии «Гражданский договор». Она набирает, по предварительным данным 53,92%, что дает возможность единолично сформировать правительство. Занимающий второе место блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 21,4%, блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» – 5,23%.

