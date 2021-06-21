В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение

В Республике Крым вновь объявили штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 по 22 июня включительно в Крыму вновь ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

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Однако на полуострове еще не справились с последствиями от предыдущих ливней.

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«Работы про устранению последствий после подтоплений продолжаются, группировка продолжает наращиваться. В связи с объявленным штормовым предупреждением силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности», —рассказали Expert.ru в пресс-службе МЧС Крыма.

По данным регионального ведомства, в городе Керчи затоплено 248 домов, откачано 33 300 м. куб. м воды из 128 подтопленных помещений. Было оказана медицинская помощь 13 пострадавшим.

В Ялте с 16 по 18 июня было затоплено 36 домов, из них в 27 откачана вода, и 12 социально-значимых объектов, в шести из них вода откачана.

Как отметил 21 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети, режим чрезвычайной ситуации из-за паводковых наводнений в городах Керчь и Ялта продолжает действовать. По его словам, ситуация в Керчи относительно стабилизировалась, однако в Ялте часть улиц остается под текущей по ним водой.

В ночь с 20 на 21 июня в Ялте выпало три месячных нормы осадков. Как рассказала на странице в соцсети глава администрации города Янина Павленко, вода прекратила течь из скал и топить крымский курорт Кореиз, однако ситуация в городе по-прежнему напряженная.

«Военные и МЧС продолжают работать по всем точкам, где ситуация остается напряженной. В Васильевке строят дамбу, отводят воду от домов», — сообщила она вечером 21 июня.

Чуть ранее, днем, Павленко рассказала, что работы по восстановлению города продолжаются, эвакуированы жители.

В своем видеообращении она отметила, что есть один погибший. Ведется поиск одной пропавшей женщины в районе Южнобережного шоссе. 43 человека обратились за помощью, шесть из них были госпитализированы.

«Нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре города. Централизованное водоснабжение в основной массе удалось восстановить», — отметила она.

Глава администрации Ялты добавила, что по рекомендациям Роспотребнадзора на неделю закрыты детские сады в связи со взятием проб и дезинфицирующими мероприятиями. Она напомнила жителям, что в пищу следует употреблять бутилированную питьевую воду или ту, которую развозят водовозки «Водоканала». Всего в городе работает 20 водовозок. Воду из крана обязательно нужно кипятить.

Также в Роспотребнадзоре сообщили 21 июня, что в связи с ухудшением качества морской воды выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которые опубликованы на сайте правительства Республики Крым, вечером 21 июня и в течение суток 22 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение, прогнозируется вероятность происшествий в связи с подтоплением ряда городов в республике.

Последствия подтоплений в Ялте можно увидеть на снимках «Роскосмоса», которые были сняты российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «РесурсП» и «КанопусВ» 19 и 20 июня. Они проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в Ялте. Снимки опубликованы вечером 21 июня на странице госкорпорации в социальной сети.