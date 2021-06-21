В Подмосковье зафиксировано рекордное число случаев заболевания коронавирусом в сутки

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки составило 17 378, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 15,3% выявлено без клинических проявлений.



Число случае заболевания ковидом падает третий день подряд: 19 июня их было зафиксировано 17,9 тыс., 20 июня - 17,6.



Однако в Подмосковье ситуация ухудшилась. О том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки составило 1,8 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.



"Это наш абсолютный рекорд", цитирует РИА Новости ее слова, сказанные на оперативном совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За прошедшую неделю для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек., при этом среднесуточная госпитализация в Подмосковье составила чуть более 1 тысячи человек. Обращает на себя возраст госпитализированных - от 20 до 29 лет.



Москва, не радовавшая в июне данными о росте числа заболевших, на этот раз продемонстрировала снижение темпов заболеваемости: 7584 на 21 июня, при 8305 на 20 июня и превысивших 9 тыс. уровнях ранее.