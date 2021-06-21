В технопарк в ОЭЗ Москвы инвестируют 6 млрд рублей - заммэра Ефимов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» появится технопарк площадью до 150 тысяч кв. метров, инвестиции в реализацию проекта составят порядка 6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки «Алабушево» в Зеленограде. Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта составит шесть млрд рублей. В Технопарке смогут работать 40 новых резидентов, которые вложат в создание производств не менее 5,5 млрд рублей, а также организуют свыше 2,5 тысячи рабочих мест», – сказал заместитель мэра.

Проект реализует ОЭЗ Москвы совместно с компанией Capital Group. «Алабушево» – крупнейшая из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва». «На площадке работают 27 компаний-резидентов, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 млрд рублей. В 2020 году в границы площадки «Алабушево» вошли еще 15,18 га, после чего ее территория достигла 157,89 га, что составляет более 70% от общей площади «Технополиса «Москва», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

В новом технопарке по принципу brownfield (повторное использование промплощадок) построят производственные и административные объекты, которые подойдут для размещения разных предприятий. Фактически инвестор создаст стандартные, универсальные здания, которые будущие резиденты смогут оборудовать, исходя из своих производственных задач. Со стороны резидентов также отмечается высокий спрос на применяемые в проекте модульные конструкции.

«Мы высоко оцениваем перспективу работы в рамках совместного проекта с «Технополис Москва» для развития нового направления девелоперского бизнеса – промышленного строительства, где сегодня необходимы экспертиза и опыт профессиональных участников рынка. Выбранный для площадки «Алабушево» формат brownfield позволит прежде всего экономить время и оптимизировать финансовые потоки будущих резидентов технопарка», - отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.