В центральной больнице города Павлово благодаря «Группе ГАЗ» появилась ПЦР-лаборатория

В городе Павлово Нижегородской области, где базируется Павловский автобусный завод «Группы ГАЗ», при финансовой поддержке компании открылась ПЦР-лаборатория. Она создана в центральной районной больнице города, которая находится в шаговой доступности от предприятия и места жительства заводчан. С вводом лаборатории в эксплуатацию у жителей города Павлово появилась возможность оперативно получать результаты теста на COVID. «Группа ГАЗ» потратила на создание лаборатории 7 млн рублей.

Ранее тесты на коронавирус отправлялись из центральной районной больницы Павлова в Нижний Новгород, ожидание результатов составляло несколько дней. Теперь результаты теста можно получить в течение суток. Диагностика проводится бесплатно по назначению участкового терапевта больницы.

Общие инвестиции «Группы ГАЗ» в борьбу с распространением коронавируса составили 1,5 млрд рублей. Компания проводит комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья сотрудников, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в поддержке в период пандемии.

В сентябре 2020 года в центре медицинской профилактики ГАЗ была создана сертифицированная лаборатория исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Для работников ГАЗа тестирование в лаборатории проводится бесплатно. Также в рамках комплексного подхода по сохранению здоровья сотрудников «Группа ГАЗ» закупила для заводской поликлиники высокоточные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.

Андрей Васильев, управляющий директор Павловского автобусного завода: «Инвестирование в открытие ПЦР-лаборатории — это наш очередной вклад в борьбу с коронавирусом. Еще в первую волну пандемии "Группа ГАЗ" оказала медикам помощь в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, спецодежды, дозаторов. Безвозмездно предоставлялся транспорт вместе с водителями для работы участковых врачей в Павлово. Мы понимаем, что заслон инфекции можно поставить только совместными усилиями, поэтому мы поддерживаем медиков и обеспечиваем защитные меры от пандемии для наших работников и всех жителей района».

Выражая благодарность автомобилестроителямза оказанную помощь, главный врач ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Александр Маслагин подчеркнул, что в период пандемии ждя жителей Павлова и Павловского района особенно важно получать доступную качественную и главное быструю медицинскую помощь.

Как отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Наталья Денисова, впервые в работу лаборатории медучреждения «внедрены молекулярно-генетические методы исследования, что позволяет в короткие сроки, в течение суток, выделять возбудителей инфекции и ставить диагноз. Также это удобно и для здоровых людей, которые собрались на отдых либо в командировки, где необходимо предъявить данное исследование. В наших планах — расширение списка других выявляемых инфекций, вызывающих тяжелые заболевания».

Впрочем, помощь «Группы ГАЗ» и медиков взаимная — те, в свою очередь, идут навстречу пожеланиям автобусостроителей в части обеспечения медицинскими услугами: проводятся регулярные медосмотры, работники, проживающие в других районах города, при необходимости обслуживаются в поликлинике, находящейся рядом с предприятием.