Вашингтон ввел санкции против Минска

США расширили ограничительные меры против Белоруссии. В новый список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.

Уточняется, что Вашингтон ввел санкции против КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Также в новый список попали пресс-секретарь главы республики Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Ограничения будут действовать в отношении командира спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергея Зубкова, начальника милиции Минска Михаила Гриба и замминистра юстиции Белоруссии Сергея Калиновского.

Ранее санкции против Белоруссии обновил Евросоюз. Сообщается, что В санкционный список список Брюсселя попали 78 физических лиц и восемь организаций. Меры вступили в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

