Возможный сменщик Меркель призвал не использовать «Северный поток – 2» против Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что газопровод «Северный поток – 2» не должен становиться инструментом против Украины.

Возможный сменщик Ангелы Меркель в интервью изданию Financial Times заявил, подчеркнул, что этот трубопровод не должен становиться геополитическим инструментом против Киева.

«Интересы Украины должны быть защищены. А если Москва не будут придерживаться этого, основа сделки по «Северному потоку – 2» просто прекратит своё существовать», – резюмировал Лашет.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался категорически против прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, самой большой глупостью было бы построить руину трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом о том, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование.

