Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Глава ЦК КПРФ заявил, что партию в Госдуму поведут лидеры списка кандидатов от партии глава Совхоза им. Ленина Павел Грудинин и губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники в партии.

По словам одного из них, накануне лидер КПРФ обсуждал предстоящие выборы с руководством администрации президента.Также зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин подтвердил изданию, что президиум партии подробно остановился на кадровом вопросе накануне съезда партии, который пройдет 24 июня.

В общефедеральную часть списка включено 15 человек. По мнению издания, подход КПРФ к подбору кадров оказался консервативным, поскольку ранее в 2016 году в Госдуму общефедеральной десятки баллотировалось почти все партийное руководство во главе с самим Зюгановым.

