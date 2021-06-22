Автопутешествия повышают спрос на детали подвески и тормозных систем

В частности, за период с середины мая по середину июня на 20 – 25% выросли продажи таких деталей, как стойки амортизаторов, рулевые наконечники, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевые рычаги, рулевые рейки, а также такие элементы тормозной системы, как тормозные диски, колодки, суппорта, тормозная жидкость.

«Из-за закрытых границ автовладельцы сейчас гораздо активнее путешествуют на машинах. При подготовке своего авто к дальней поездке люди совершенно справедливо уделяют деталям подвески и тормозной системы, которые в первую очередь влияют на безопасность передвижения. В этой связи перед длительной поездкой на машине не стоит пренебрегать традиционными рекомендациям сделать комплексную диагностику в первую очередь ходовой части, проверить осветительные приборы и давление в шинах, оценить состояние запасного колеса и наличие домкрата, почистить радиатор охлаждения, заменить изношенные дворники, проверить уровень технических жидкостей, и поменять их, если подходит срок замены», -- комментирует Владислав Соловьев, президент маркетплейса Autodoc.ru.

Помимо деталей подвески и тормозов повышенный покупательский интерес в начале лета связан с такими расходными материалами, как моторное масло, охлаждающие жидкости, лампы освящения, противотуманные фары. Примечательно, что в сегменте деталей для подвески, также как и в продажах автозапчастей в целом, продолжает сокращаться доля продаж оригинальных запчастей, которая сейчас составляет 30%. Это связано с тем, что в условиях сокращения доходов потребители еще больше стремятся экономить на обслуживании авто.

Что касается самых популярных моделей авто, запчасти к которым в начале нынешнего лета пользуются повышенным спросом – это в первую очередь «народные автомобили», которых в России было продано больше всего 5-10 лет назад. К ним относятся Ford Focus II, Kia Rio III, Volkswagen Polo V, Hyundai Solaris I, Nissan Qashqai I, Mitsubishi Lancer IX, Renault Logan I, Toyota Corolla X, Skoda Octavia II, Kia Sportage III, Kia Ceed I, Volkswagen Tiguan I, а также все модели отечественного бренда Lada.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», рынок автомобильных запчастей в России сейчас превышает 1 млрд единиц различных деталей, в денежном выражении емкость рынка составляет более 1,5 трлн руб. в год. В связи с ростом интенсивности эксплуатации автомобилей, а также вместе со старением автопарка, по прогнозам Autodoc.ru, эти показатели по итогам текущего года могут вырасти более, чем на 20%.