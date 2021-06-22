«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза

Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-троллейном исполнении.

Для этого на производственной площадке в белорусском городе Жодино был создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяженностью более 400 метров, 33 опорами и тяговой подстанцией мощностью 1,8 МВт. Уже в самое ближайшее время на нём проведут комплексные испытания, которые должны будут подтвердить прогнозные показатели эффективности троллейвозной модификации самосвала.

В торжественной церемонии открытия полигона и демонстрации техники приняли участие министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович, а также представитель потенциального заказчика первой опытной партии дизель-троллейвозов председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.

По словам генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Сергея Никифоровича, выпуск таких машин – это перспективное направление развития карьерной техники компании, учитывающее мировые тенденции по использованию альтернативных источников энергии.

Кроме того, он отметил, что эксплуатация дизель-троллейвоза способствует сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и улучшению экологической обстановки в карьерах и прилегающих регионах.

«Мы предлагаем комплексные решения по организации всей необходимой инфраструктуры. И верим, что именно такой подход поможет нашим потребителям увеличивать производительность и снижать стоимость перевозок», – подчеркнул Никифорович.

В свою очередь Пётр Пархомчик и Алексей Белик пообещали приложить все усилия для того, чтобы помочь проекту реализоваться, стать ярким примером взаимовыгодной межгосударственной кооперации.

Данную инициативу поддержал и ключевой на текущий момент бизнес-партнер проекта. Олег Мисевра, председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании», одного из крупнейших на Дальнем Востоке производителей угля заявил: «Сейчас мы активно занимаемся подобными проектами, нацеленными на снижение углеродного следа.

Также он отметил, то компания, как потенциальный, заинтересованный заказчик, старается быть максимально вовлечена в ход разработки и тестирования новинки.

«Мы активно обсуждаем с белорусской стороной проведение опытно-промышленной эксплуатации машины на нашем «Солнцевском разрезе». Надеюсь, при всесторонней административной поддержке все получится», – сказал Мисевра.

Согласно предварительным договоренностям сторон в 2022 году на территории «Солнцевского угольного разреза» в Углегорском районе Сахалинской области планируется выстроить соответствующую инфраструктуру для проведения комплексных эксплуатационных испытаний самосвалов в дизель-троллейном исполнении. На первом этапе планируется построить опытно-экспериментальный участок троллейной линии протяженностью 1,5 км, на котором будут работать 5-6 таких машин.

В дальнейшем, при успешном достижении заявленных технико-экономических показателей, будет рассмотрена возможность расширения эксперимента вплоть до полного перевода всего парка самосвалов.