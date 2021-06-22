Биткоин обвалился

Стоимость биткоина рухнула ниже 30 тыс. долл.

Согласно данные портала Coindesk, в ходе торговой сессии во вторник биткоин снижался до 29 881 долл. Таким образом, курс биткоина на криптобирже Binance опустился ниже 30 тыс. долл. впервые с января 2021 года.

На минимуме же его котировки падали до 29 200 долл. Всего же за прошедшие сутки он обвалился сразу на 9%. Рыночная капитализация актива сократилась до 560 млрд,

Напомним, на исторических максимумах биткоин торговался в апреле этого года. Так, на торгах 13 апреля его стоимость составляла 62 679 долл., что тогда стало новым рекордом для криптовалюты.

В 2017 году биткоин подорожал с 1 тыс. долл. до 19 тыс. долл., а в конце 2017 года стоимость «монеты» падала до 3,6 тыс. долл. Любопытно, что в начале 2021 года биткоин стоил 30 тысс. долл. Тем самым сейчас криптовалюта вернулась к этим же показателям.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам не инвестировать сбережения в криптовалюты. По её мнению, цены на такие активы очень волатильны, поэтому потери могут оказаться колоссальными.