Что югу России убыток, то Турции - прибыль

Первые чартерные рейсы в Турцию отправятся из России уже 22 июня, сразу после отмены ограничений на авиасообщение, сообщил сегодня «Вестнику АТОР» председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи. Уже сегодня в здешнем аэропорту в течение дня приземлятся 44 российских лайнера, на которых прилетят около 12 200 туристов — клиенты всех крупных российских туроператоров.
В полном объеме развернуть отправку туристов в Турцию туроператоры рассчитывают в течение двух недель. Именно такие сроки, сообщает Finmarket, показал опрос туркомпаний.
«Первые рейсы мы готовы отправить в Анталью из Москвы и Екатеринбурга уже во вторник, 22 июня, — сказала порталу «Интерфакс-Туризм» глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. — А с 23 июня планируем вылеты из остальных городов, откуда разрешена международная перевозка. Будем летать рейсами авиакомпании Royal Flight. Чтобы развернуть перевозку в полном объеме, потребуется примерно две недели».
Координатор туроператора PEGAS Touristik по рынкам стран СНГ и Центральной Азии Орхан Санджар считает, что российские туроператоры, работающие с чартерами, и регулярные авиакомпании скоро выведут свои полетные программы на полную мощность: в июле в Анталье в отдельные дни смогут приземляться до 160 рейсов из России.
По оценкам аналитической службы Ассоциации туроператоров России, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений, турпоток из России в Турцию на всех направлениях может составить с 22 июня до конца сентября около 3 млн человек, в число которых входят и те, кто не смог улететь в Турцию во второй половине апреля — июне. При этом сезон, как ожидается, может продлиться и в октябре — при условии хорошей погоды и благоприятных ценах.
Прежней дешевизны не будет
Открытие Турции не стало сюрпризом ни для туроператоров, ни для туристов, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Возможно, это решение российских властей было принято не только по причине улучшения статистики по коронавирусу в самой Турции. Очевидно, что на черноморском побережье образовалась сложная ситуация: цены на услуги выросли до максимумов, а количество отдыхающих превысило предложение гостиниц и домов отдыхов, отмечает эксперт. А частный сектор из-за роста заболеваемости не может обеспечить соблюдение необходимых профилактических мер. То есть, возобновление авиасообщения с Турцией — выход как для россиян, соскучившихся по отдыху на средиземноморском побережье, так и для перегретого отдыхающими юга нашей страны.
Потенциальный спрос на Турецкое направление в этом году могут обеспечить, по разным оценкам, примерно 1—1,2 млн россиян, полагает Жарский. Причем, туроператоры, скорее всего, будут в первую очередь выполнять обязательства перед клиентами, уже купившими путевки еще в апреле и марте, но не отказавшимися от них. Что же до цен на туры, то они, скорее всего, продемонстрируют заметный рост, поскольку очевидно, что открытие Турции породит ажиотажный спрос. При загруженных чартерах, которые в первую очередь повезут тех, кто уже имеет путевку, туроператоры вполне могут поднять цены на новые предложения.
То есть, если до апрельского решения закрыть границу с Турцией клиенты на двоих платили за неделю в отеле с положительными отзывами по системе «все включено» в среднем от 70—80 тыс. руб., то в разгар сезона при резком росте спроса цена может подскочить на 10—15% и выше — учитывая популярность направления и аппетиты российского и турецкого бизнеса. При этом нет сомнений в том, что клиенты не станут отказываться от поездок, уверен Жарский. Альтернатив Турции по цене и более или менее лояльному соблюдению санитарных правил в сложившихся условиях для россиян практически нет.
Овербукинг Юга России открыл Турцию
На данный момент не видится каких-либо препятствий для возобновления полноценного авиасообщения с Турцией — за исключением числа заболевших, которое в России продолжает расти, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Более того: для такого шага есть и внутренние триггеры. Из-за закрытых границ со многими курортными государствами и введения Евросоюзом ограничений на посещение входящих в него государств людьми не вакцинированными, либо вакцинированными препаратами, не входящими в список, ободренный регулятором ЕС, образовался лавинообразный рост спроса на отдых на Черноморском побережье.
Это не только позволило туроператорам взвинтить цены вплоть до 100-процентного роста, но и основательно перенасытило пляжи и гостиницы, констатирует Коган. С учетом того, что власти должны вести борьбу с распространением вируса, решение об открытии границ напрашивалось само собой. Еще более обострил ситуацию мощнейший природный катаклизм в Крыму, потери от которого составят десятки миллиардов рублей — туристический сезон там, по сути, сорван, инфраструктурные потери и потери туроператоров и страховых компаний грозят многочисленными банкротствами.
Надо заметить, кстати, что спекулятивная составляющая резкого взлета спроса на отдых в Турции только по текущим оценкам может составить как раз те же самые несколько десятков миллиардов рублей, обращает внимание эксперт. Сразу после сообщения о возобновлении воздушного сообщения туроператоры и авиакомпании повысили цены на поездки в эту страну как минимум на 50% — и это при том, что сами турецкие гостиницы и транспортные компании цены не повышали.
Но несмотря ни на что спрос останется на крайне высоком уровне, убежден Коган. Граждане уже начали менять туры по России на туры в Турцию — к концу сезона там отдохнут, по минимальным прогнозам, около сотни тысяч человек. После такого взлета цен будет крайне странно слышать от туроператоров про недополученную прибыль — как минимум половина убытков прошлого года нынешним летом отобьются