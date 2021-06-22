Что югу России убыток, то Турции - прибыль

Первые чартерные рейсы в Турцию отправятся из России уже 22 июня, сразу после отмены ограничений на авиасообщение, сообщил сегодня «Вестнику АТОР» председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи. Уже сегодня в здешнем аэропорту в течение дня приземлятся 44 российских лайнера, на которых прилетят около 12 200 туристов — клиенты всех крупных российских туроператоров.

В полном объеме развернуть отправку туристов в Турцию туроператоры рассчитывают в течение двух недель. Именно такие сроки, сообщает Finmarket, показал опрос туркомпаний.

«Первые рейсы мы готовы отправить в Анталью из Москвы и Екатеринбурга уже во вторник, 22 июня, — сказала порталу «Интерфакс-Туризм» глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. — А с 23 июня планируем вылеты из остальных городов, откуда разрешена международная перевозка. Будем летать рейсами авиакомпании Royal Flight. Чтобы развернуть перевозку в полном объеме, потребуется примерно две недели».

Координатор туроператора PEGAS Touristik по рынкам стран СНГ и Центральной Азии Орхан Санджар считает, что российские туроператоры, работающие с чартерами, и регулярные авиакомпании скоро выведут свои полетные программы на полную мощность: в июле в Анталье в отдельные дни смогут приземляться до 160 рейсов из России.

По оценкам аналитической службы Ассоциации туроператоров России, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений, турпоток из России в Турцию на всех направлениях может составить с 22 июня до конца сентября около 3 млн человек, в число которых входят и те, кто не смог улететь в Турцию во второй половине апреля — июне. При этом сезон, как ожидается, может продлиться и в октябре — при условии хорошей погоды и благоприятных ценах.