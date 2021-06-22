Дирижер Василий Синайский выступит вместе с МГАСО

23 июня 2021 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, который исполнит программу из сочинений музыкальных классиков XIX – XX веков.

Заключительный концерт абонементной серии “Музыкальная палитра” откроет «Влтава» – симфонический эпизод из цикла «Моя Родина» Б. Сметаны, ставший неофициальным чешским национальным гимном.

За ним прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена. При всем изяществе форм выражения, музыка этого сочинения проникнута такой серьезностью, насыщена такой громадной силой мысли и чувства, что способна волновать и потрясать воображение слушателей. Сольную партию фортепиано в концерте исполнит Лукас Генюшас – лауреат международных конкурсов, среди которых Международный конкурс им. П. И. Чайковского (II премия, 2015).

Завершит вечер Вторая симфония С. Рахманинова – одно из самых монументальных по замыслу произведений композитора, в котором он выразил глубокую думу о России с невероятной эпической широтой охвата и страстной лирической экспрессией.

За дирижерским пультом концерта выступит один из наиболее авторитетных российских дирижеров наших дней – Василий Синайский, участник многих музыкальных фестивалей, член жюри международных конкурсов дирижёров.

Начало концерта в Концертном зале имени П.И.Чайковского — 19:00. Билеты доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/62

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru