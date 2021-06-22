En+ Group подвела промежуточные итоги прививочной кампании против коронавирусной инфекции

Более 7 тыс. сотрудников En+ Group получили вакцину от коронавируса. En+ Group открывает внебольничные пункты вакцинации на своих энергетических предприятиях. Сотрудники могут пройти вакцинацию на добровольной основе в прививочных кабинетах, открытых на территории предприятий. Всего пройти вакцинацию выразили желание уже более 9 тыс. сотрудников, а более 7 тыс. были успешно привиты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Компания понимает сложность текущей эпидемиологической ситуации и предпринимает все необходимые меры для обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. На предприятиях проводится дополнительная дезинфекция, а медицинские и фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности. С самого начала пандемии мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса», - отметила заместитель генерального директора по персоналу En+ Group Наталья Альбрехт.

Ампулы с вакциной доставляют ведущие региональные медицинские учреждения. Сотрудников прививают вакцинами российского производства «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» в зависимости от их наличия в медучреждениях.

С марта 2020 года компания закупает средства индивидуальной защиты и медикаменты для собственных предприятий и для медицинских учреждений в регионах присутствия. Для медучреждений компания также регулярно закупает медицинскую технику, аппараты ИВЛ и машины скорой помощи. Общие инвестиции En+ на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах присутствия. Центры были построены по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. В своем telegram-канале он также не раз подчеркивал важность вакцинации населения: «…май 2023 года — это, наверное, самый ранний и очень оптимистичный срок, когда ситуация в экономике и жизни начнет возвращаться к докризисному состоянию. Мне кажется, важно быть реалистами. И надо понимать, что это произойдет только при условии успешной и быстрой вакцинации врачей, педагогов и основных групп пожилого населения, введения ковид-паспортов и при сохранении строгих карантинных мер. Иначе нас ждет еще более непредсказуемое будущее в экономике».