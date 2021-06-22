Исследование показало, что каждый пятый россиянин работает в отпуске

Почти каждый пятый россиянин в отпуске продолжает выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении агентства РИА Новости.

В исследовании приняли участие более тысячи респондентов из различных регионов России.

«Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств», - сказано в сообщении.

30% сообщили, что характер их работы не предусматривает внеурочных подключений из отпуска, еще 9% сообщили, что не работают в отпуск из принципа, что бы ни случилось.

В исследовании говорится, что 75% респондентов готовы брать сверхурочную работу, чтобы скопить сумму, необходимую для отпуска. 9% опрошенных однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска.

Остальные 16% опрошенных ответили «скорее нет» на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.

