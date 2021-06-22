Курс доллара: рубль может обвалиться

Новую рабочую неделю рубль начал снижением в обеих валютных парах, негативно отреагировав на новостях о том, что Вашингтон готовит новый пакет антироссийских санкций.

Открывшись утром с 72,67 в паре с долларом, и с 86,46 в паре с евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже «россиянин» существенно просел. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,19 руб., подорожав с вечера пятницы на 33,5 коп. Евро также мощно прибавил – единая валюта ЕС в это же время торговалась по 87,17 руб. (+79 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу валют

В банке «Санкт-Петербург» отметили, что спокойная геополитическая обстановка, которая казалось бы установилась после саммита в Женеве, продлилась недолго. Накануне, советник по национальной безопасности США заявил о подготовки Вашингтоном нового пакета ограничительных мер против России по Навальному. Кроме того, США вновь вернулись к планам вставить палки в колёса «Северному потоку – 2».

На этом фоне, как отметили в банке, доллар вчера подорожал. Однако, аналитики этой кредитной организации предположили, что новые американские санкции не будут жёсткими и, скорее всего затрут лишь физических лиц.

«Это факт должен поддержать нацвалюту. Но и неопределенность в этом вопросе, если она затянется, негативно скажется на курсовой динамике», – полагают в банке «Санкт-Петербург».

Между тем поддержку рублю должны оказать высокие цены на «чёрное золото» и налоговый период июня. Кроме того, курс во многом будет зависеть от реакции валютных площадок на изменение риторики Федрезерва.

«Учитывая всё вышесказанное мы считаем, что пара доллар-рубль в течение недели вероятнее всего опустится ниже 73,00», – предположили эксперты банка.

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль вчера весть день активно снижался, обновив двухнедельный минимум к доллару.

Помимо возвращения санкционных рисков основное беспокойство инвесторов, по мнению Бабина, по-прежнему связано с возможным более ранним ужесточением монетарной политики ФРС, о чем регулятор просигнализировал ещё в прошлую среду по итогам заседания. К тому же в прошедшую пятницу один из чиновников американского регулятора – глава ФРБ Джим Буллард не исключил вероятность повышения процентной ставки уже в следующем году.

Прогнозы по курсу валюты. Рубль может обвалиться

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» предположил, что в ближайшие сессии рубль может обвалиться. Триггером, который начинает тянуть нашу валюту вниз, по мнению эксперта, стали новости о том, что Вашингтон разрабатывает дополнительный пакет антироссийских санкций по делу оппозиционера Алексея Навального.

«В этой связи ещё до конца этой недели у рубля возможны проблемы. Так, в паре с долларом он может уйти выше отметки в 74,00. Впрочем, есть шансы, что наша валюта сумеет всё-таки удержаться на нынешних позициях. Факторами поддержки для рубля остаются налоговый период и предполагаемый рост «чёрного золота» марки Brent выше 75,00 долл. за бочку. При таких раскладах пара доллар-рубль вернётся к уровню 71,50, но это маловероятно», – заявил Шульгин.

Солидарны с Шульгиным эксперты «Росбанка», которые отметили, что рубль уже перешёл к отступлению из-за быстрого ухудшения настроений на российском валютном рынке. Как пояснили в кредитной организации, этому способствовало сразу несколько факторов. По мнению аналитиков «Росбанка», речь идёт об укрепления доллара на фоне ужесточения риторики американского регулятора. При этом, даже если рост доллара в ближайшие недели прекратится, валюты сегмента ЕМ вряд ли вернутся к уровням начала этого месяца.

Также подкосили рубль заявления высокопоставленных чиновников США о подготовке очередных антироссийских санкций.

«Пока, конечно, очень сложно говорить, как всё это скажется на ближайших перспективах рубля. В любом случае смена настроений в Вашингтоне стала неприятным сюрпризом для глобальных игроков, которые моментально стали избавляться от риска. Всё это вынуждает нас более осторожно оценивать шансы нашей валюты», – заявили в Росбанке.

Тем более, как подчеркнули они, после окончания налогового периода позитивное влияние этого фактора на курс сойдёт на нет. Тогда помимо внешнего давление против рубля выступят интенсивные покупки валюты российским финансовым ведомством, а также предполагаемая репатриация дивидендов после их выплаты в пользу иностранных держателей акций.

«В результате рубль уже в ближайшие дни может обвалиться к доллару, освоившись в пределах 73,00-74,00», – резюмировали в аналитики банка.