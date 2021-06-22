Мария Аронова, Евгений Миронов и Олеся Железняк стали лауреатами «Хрустальной Турандот»

Награды вручались по итогам сразу двух театральных сезонов - 2019/2020 и 2020/2021 - поскольку прошлогодняя церемония в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией не проводилась.

На открытии вечера основатель и президент премии, режиссер и продюсер Борис Беленький отметил:

Неожиданно совпали два юбилея: 30 лет назад была основана наша премия, а 60 лет назад первый человек полетел в космос. Поэтому в определенном смысле наша сегодняшняя церемония стала полетом к звездам. Звездам столичного театра. Традиционно «Хрустальная Турандот» вручается театральным деятелям за их творческие заслуги.

Местом проведения церемонии награждения уже во второй раз стал музей-усадьба Архангельское, но если в прошлый раз для этого был выбран дворец Юсуповых, то на сей раз было решено перенести действо в музейный парк. В условиях не сбавляющей обороты пандемии это решением стало особенно элегантным: шатры на свежем воздухе позволили соблюсти все необходимые меры безопасности, а прекрасная погода многократно украсила вечер.

Гостями «Хрустальной Турандот» стали: Мария Аронова, Юрий Стоянов, Валерий Гаркалин, Вадим Верник, Павел Гусев с супругой Ниной Шацкой, Екатерина Гусева, Ольга Прокофьева, Виталий Игнатенко, Игорь Угольников, Геннадий Хазанов, Олеся Железняк, Владимир Машков, Евгений Миронов, Игорь Миркурбанов и многие другие знаменитости и заметные представители театрального сообщества.

Как и в прошлые годы, церемония прошла в виде шутливого театрального представления, сценарий к которому написал Сергей Плотов – драматург, работавший с Эльдаром Рязановым, Аллой Суриковой и Николаем Досталем. Поскольку юбилейное мероприятие посвятили первому полету в космос, награждение превратилось в диалог Космонавта и Принцессы.

Вести церемонию пригласили народную артистку РСФСР Марину Есипенко, что символично, поскольку именно она открывала и самую первую «Хрустальную Турандот». Выбор ведущей в 1991 году был вполне обоснованным – Есипенко блистала тогда в роли принцессы Турандот на сцене театра им. Вахтангова. С тех пор актриса пятнадцать лет играла Турандот на сцене, и десять раз выступала в качестве ведущей премии. Как заметила сама Марина Есипенко, «принцессы не подвластны времени», так что она готова провести и пятидесятую по счету церемонию.

Партнером ведущей стал Александр Бабик – лауреат различных театральных премий, ведущий артист Московского театра оперетты и преподаватель актерского мастерства в ГИТИСе.

Особую роль в юбилейном спектакле-награждении сыграл Борис Беленький. На церемонии он стал Звездочетом. И это не случайно, ведь именно благодаря ему Москва каждый год открывает новые театральные звезды.

На юбилейной церемонии много вспоминали Юрия Лужкова и его вклад в театральную жизнь Москвы. В 2021 году бывшему мэру столицы исполнилось бы 85 лет. В память о вкладе Лужкова в развитие московских театров организаторы учредили специальный приз для лучших театральных менеджеров, и первым его лауреатом стал директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Принцесса Турандот назвала его «директором лучшего театра Москвы и России», а «Хрустальную Турандот» ему вручили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Под руководством Кирилла Крока театр прирастает новыми сценами, которых у вахтанговцев уже семь. Параллельно во Владикавказе создается дом-музей Евгения Вахтангова, где будет не только мемориальный музей, но и сценическая площадка.

Я вижу, как из пепла создается будущее. И это будущее - дом Евгения Вахтангова! - заявил Кирилл Крок на вручении премии.

Телеграмму-поздравление лауреату прислала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, которая, в частности, сказала о лауреате:

Он приносит тем театрам, с которыми работает, не только порядок и устроенность, но и новые проекты, новые горизонты. Кирилл Игоревич больше, чем театральный менеджер, он соавтор успеха театра.

Этот успех воплотился в статуэтке «Хрустальная Турандот», которую директор театра оценил как даму «весьма тяжелую».

На юбилейной церемонии Борис Беленький огласил еще одну новую номинацию - «За лучший актерский дуэт». Из рук Юрия Стоянова и Валерия Гаркалина эту награду получили артисты театра Вахтангова Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура - за каскад ролей в спектакле «Мертвые души» Владимира Иванова. Это вторая комедия масок - после знаменитой «Принцессы Турандот» - поставленная в Вахтанговском театре. Только если в «Турандот» этих масок было 4, то в «Мертвых душах» - 25.

Мария Аронова призналась, что у нее сегодня двойной праздник, потому что она получает «Хрустальную Турандот» вместе со своим сыном. На вопрос, как ей с ним вместе работается, актриса честно призналась, что поначалу было страшно:

Я все время пыталась победить в себе маманю. Я очень хороший партнер. Но маманя я на сцене, наверное, жестковатая и навязчивая. Слава Богу, мой сын - тактичный и терпеливый мужчина. Но потом он мне как-то сказал: «Мать, ты чуть-чуть поводья-то ослабь».

Приз за лучшую мужскую роль получил «самый молодой Хлестаков русской сцены» Владислав Миллер. Актеру 21 год, и уже три года он служит в труппе Московского театра Олега Табакова. «Хрустальную Турандот» он получил из рук Вадима Верника и Сергея Урсуляка:

Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема, - процитировал Владислав Милер слова своего персонажа, принимая от признанных мэтров свою награду.

Статуэтку из хрусталя за лучшую женскую роль получила Олеся Железняк, сыгравшая Голду в спектакле «Ленкома» «Поминальная молитва», восстановленном «один в один» по легендарной постановке Марка Захарова. Без изменений остались мизансцены, декорации, костюмы, музыка, без сокращений текст. Сменились только актеры, да и то не все – некоторые остались, получив другие роли (Виктор Раков, Андрей Леонов, Илья Агапов).

Олеся Железняк призналась, что вжиться в роль ей помог собственный опыт материнства:

Я не играю ничего. Я просто рассказываю историю. Я это так вижу, так понимаю, я посвящаю это своей дочери.

Реконструкция «Поминальной молитвы» была удостоена и еще одной «Хрустальной Турандот» - ее вручили директору театра «Ленкома» Марку Варшаверу «за бережное сохранение театрального наследия» и плодотворную идею вернуть спектакль в репертуар театра.

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Женовач за постановку спектакля «Заговор чувств» по пьесе Юрия Олеши. Впервые это произведение увидело свет в 1929 году в Вахтанговском театре, а теперь пережило новое рождение в МХТ им. А.П.Чехова.

В номинации «Лучший спектакль сезона» в 2021 году победили сразу две постановки - спектакль Алвиса Херманиса «Горбачев» в Театре Наций и «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Приз художественному руководителю Театра Наций и исполнителю роли Михаила Горбачева Евгению Миронову вручил бывший руководитель пресс-службы президента СССР Михаила Горбачёва Виталий Игнатенко. После награждения лауреат отметил, что свою первую «Хрустальную Турандот» (из 4, - прим. ред.) в свое время он получил именно из рук Михаила Сергеевича.

Награду за постановку «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» получил Дмитрий Крымов. При этом он особо отметил работу Евгения Цыганова, играющего роль режиссера:

Это какое-то чудо. Он смог полностью перевоплотиться в своего героя за пять минут!

Последнее награждение вечера стало неожиданностью даже для самой ведущей: Марину Есипенко отметили хрустальной статуэткой «За верность, преданность и бескорыстное служение премии “Хрустальная Турандот”».

Церемония вручения, по традиции, перемежалась концертными номерами. Перед гостями выступил победитель конкурса трубачей, лауреат премии Правительства Москвы пятнадцатилетний Ильяс Навретдинов. Он исполнил «Три товарища» Эдуарда Артемьева, а затем, вместе с Айдаром Салаховым, «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Затем прозвучали песни в исполнении Нины Шацкой, Олега Митяева и Екатерины Гусевой, а также ведущего вечера Александра Бабика, который спел знаменитые куплеты графа Бони из оперетты «Сильва» Имре Кальмана: «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Завершился вечер торжественным вальсом Турандот.