Сорт Brent подорожал до $75 за баррель впервые с 2019 года

Стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в $75 за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 по московскому времени цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила 0,29%, до $75,12 за баррель; стоимость августовских фьючерсов на WTI подорожала на 0,1%, до $73,19, котировки с поставками в июле выросли на 0,08%, до $73,72.

Нефть продолжает дорожать после активной сессии накануне, по итогам которой котировки Brent выросли на 1,6%. Впервые более чем за два года сорт торгуется выше отметки $75 за баррель. WTI в понедельник подорожала на 2,2%.

Утром 22 июня инвесторы настроены оптимистично относительно восстановления спроса на нефть из-за открытия границ и постепенного снятия ограничений в некоторых странах. Все это ведет к увеличению потребления топлива. Также определенный позитив стоимости нефти дает то, что при увеличении спроса предложение на рынке остается на прежнем уровне, считают аналитики.

