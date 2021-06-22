Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда жара пойдёт на спад

Россию накрыло. Накрыло жарой: где-то совершенно тропической и влажной, как мокрое ватное одеяло. Где-то сухой, как скрипящий на зубах песок пустыни. Даже там, где, казалось бы, пекла быть не должно – оно есть. Горячий воздух обдувает Русскую равнину как из печки, заставляя вспоминать о зиме, снеге и морозах, которые мы так же недавно костерили и ждали лета. Ну вот и дождались.

Сейчас многих интересует вопрос – а когда жара в России закончится и будет ли у нас более или менее нормальное тёплое или хотя бы умеренно жаркое лето без температурных рекордов. Синоптики говорят, что рано или поздно горячий воздушный фронт покинет территорию нашей страны и всё вернётся к приемлемым температурным показателям.

Погода в Москве. Жара отступит лишь в июле

Изнывающей от пекла Москве осталось потерпеть немного. Метеорологи утверждает, что уже на следующей неделе климатические выверты с жаркой погодой отступят и придёт пусть небольшое, но похолодание, а июль пока и вовсе обещают хмурым и даже дождливым. Так что как бы не пришлось пожалеть о том, что тепло ушло.

Но это потом, пока же синоптики обнадежили, по их данным, температура начнёт снижаться в ближайшее воскресенье: в этот день градусники покажут «всего» плюс 29, возможны ливни с грозами. В понедельник, 28 июня, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 27-28 и снова грозы. И так будет уже до начала июля. А затем столбики термометров рухнут до плюс 20.

Дальше ожидается переменная облачность и тучи, застлавшие небо, частые ливневые затяжные дожди, а градусники не покажут весь июль выше плюс 23-24. Прогноз, понятное дело пока еще предварительный. Но предполагается, что обещанной ранее жаркой погоды в июле в столичном регионе не предвидится. Хотя ранее синоптики и июнь обещали довольно прохладным.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз на июль

В Северной столице погода начнёт возвращаться к климатической норме уже в ближайшую пятницу: температурный фон опустится до плюс 26 и дальше тенденция к снижению только продолжится, 28 числа будет не выше плюс 22, дождь. И так до начала июля. На второй месяц календарного лета синоптики прогнозируют в СПб погоду прохладнее чем в Москве: плюс 21-22, переменная облачность, солнечных суток станет мало, а вот дождей - сколько угодно. Самый холодный день месяца – 1 июля – плюс 18, ливневые дожди.

Погода на морских курортах России

В Крыму дожди продлятся до начала второго летнего месяца. Температура в среднем по полуострову ожидается в районе плюс 27, возможны грозы. Но с 1 июля столбики термометров начнут потихоньку опускаться и остановятся возле плюс 24-25. Такая погода простоит до 20-х чисел. Затем немного потеплеет – до плюс 27. Относительно невысокий температурный фон для полуострова, конечно, не характерен в это время года. Но будет, что будет.

Как ни странно, но примерно такую же картину нарисовали метеорологи и для курортов Кубани. Так, в Сочи ожидается много дожей, плюс 25-26 всю первую половину июля и плюс 27-28 – вторую. А вот в Краснодаре традиционно жарко: первая неделя второго календарного месяца лета ожидается немного дождливой, на градусниках - плюс 27. Дальше прогнозируются плюс 30-31. При этом солнце в эти дни начнёт жарить во всю. Так что в столице региона жара из июня плавно переберётся в июль и до начала месяца уже точно никуда не уйдёт.

Погода в Поволжье. Жара спадёт к июлю

В Татарстане жаркая погода простоит до 1 июля. Затем начнётся резкое похолодание – столбики термометров опустятся до плюс 26. В середине месяца похолодание продолжится – больше 24 на градусниках точно не будет. А в конце июля воздух остынет до плюс 20-21.

В Самарской области погода почти такая же, хотя местами будет потеплее, чем у соседей по региону. Но также пасмурно и плюс 25 со скачками до плюс 29. В Саратовской области – плюс 25, дожди в первые пару недель второго месяца лета, а после воздух прогреется до плюс 29.

В Пермском крае жара также спадёт с началом июля и весь месяц обещают дожди, плюс 20-23. В Нижегородской области будет потеплее, хотя и довольно мокро: плюс 23-25.

Вот таким прогнозом снабдили нас синоптики. Ещё раз напомним: всё это очень предварительно и вилами по воде писано, а опыт подсказывает, что метеорологи ещё не раз будут менять свое мнение и вполне вероятно, что июль будет не менее жарким, чем июнь.