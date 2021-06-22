Цикл укрепления рубля подошел к концу

Утро 22 июня 2021 года для финансовых рынков начинается с позитива. Цены на нефть достаточно ощутимо выросли. Так, августовский контракт на нефть марки Brent стоит 75,08 долларов за баррель по сравнению с 73,68 за баррель днем ранее. Американские индексы в понедельник выросли, а азиатские рынки с утра также торгуются в основном на положительной территории.

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На этом фоне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5 копейки и составил 73,1275 рубля. Курс евро вырос на 20,75 копейки и составил 87,3675 рубля.

После закрытия торгов 21 июня настроения на мировых рынках улучшились, признает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Как полагает эксперт, позитивная динамика сохранится в течение дня. Ожидаем размещение информации по продажам на вторичном рынке жилья в США, также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. А уже завтра будут опубликованы предварительные PMI по США и еврозоне, которые смогут подтвердить хорошие темпы роста деловой активности.

На данный момент также есть тенденция к росту. Хорошая динамика наблюдается в том числе на товарных рынках — котировки нефти марки Brent достигли максимума за последние 2,5 года и превысили отметку в 75 долларов, к тому же продолжает расти цена на никель. Сегодняшнее снижение курса доллара по отношению к рублю связано с повышением цен на нефть и с поднятием ставки Центробанка — она была увеличена до 5,5% годовых.

Не стоит исключать и дальнейшее повышение ставки — это вполне вероятный сценарий, считает Тарасова. Как и то, что цена на нефть, вероятно, продолжит расти в контексте восстановления экономики в связи с массовой вакцинацией. А значит, курс рубля продолжит укрепляться. Однако не стоит исключать и нежелательные сценарии — санкционные риски, например, которые, напротив, приводят к росту курса доллара по отношению к рублю.

Вообще, на финансовых площадках складывается неоднозначная ситуация, говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Волна Risk off, которая накрыла рынки в конце прошлой недели, в понедельник, 21 июня, была неожиданно остановлена. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вчера резко вырос на 2,3%, достигнув отметки 4234 пункта. Нефть марки Brent достигла максимума с апреля 2019 года, поднимаясь выше $75,00 за баррель. А американский доллар просел к корзине валют стран G7 на 0,5%.

Для российской валюты это однозначно позитивная ситуация, но рубль на утренних торгах демонстрирует околонулевую динамику, торгуясь к доллару около отметки 73. Естественно возникает вопрос о причинах, по которым российская валюта не может воспользоваться крайне позитивной конъюнктурой на внешних рынках, да и на внутренних тоже, потому что и индекс РТС, и индекс Мосбиржи открылись в зеленой зоне прибавляя около 0,2%.

Базовой версией, которая может объяснить странное поведение рубля, является предположение о том, что повышательный тренд в курсе российской валюты к американскому доллару завершился, рассказывает Александр Розман. Это хорошо укладывается и в политическую картину, где главный элемент силы рубля, встреча Владимира Путина и Джо Байдена, перестал поддерживать российскую валюту, тем самым завершив двухмесячный тренд ее роста.

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При этом высокие цены на нефть, которые очевидно растут из-за политических инсинуаций в переговорах США и Ирана, не дают тренду на ослабление российской валюты проявиться в полной мере. Как только этот фактор уйдет, курс рубля к американскому доллару очень быстро отскочит к уровням 74,00-75,00, создав уже и технические сигналы для смены тенденции.

Отдельно эксперт говорит и о второй волне Risk off, которая может проявиться сегодня вечером, сразу после выступления главы ФРС в Конгрессе США. Смена позиции американского регулятора с голубиной на умеренно-ястребиную запустила в конце прошлой первую волну распродаж, которая и привела к масштабному росту американского доллар и распродаже рисковых активов.

Если сегодня Джером Пауэлл продолжит новую, более жесткую линию, то вторая волна распродаж может оказаться даже сильнее первой, потому что сейчас рынки еще надеются на мягкость Пауэлла и не включаются в продажи в полной мере, считает аналитик. Так что вечером есть высокая вероятность возвращения настроений конца прошлой недели. И, по прогнозам Розмана, в этом случае рубль вряд ли сможет защитить дорогая нефть и достижение первой цели в тренде на ослабление рубля 74-75, за доллар произойдет раньше, чем уйдет фактор подвешенной ядерной сделки США и Ирана.

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Но есть и пессимистичные мнения, хотя и более долгосрочные. Так, полагает доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин, цикл укрепления рубля подходит к завершению. Возможно, в летние месяцы мы ещё увидим волну роста, но к осени начнётся новый тренд на ослабление рубля. По оценкам эксперта, к концу осени мы увидим курс 78-80 рублей и 92-93 рубля за доллар и евро соответственно.

Последние месяцы крепость рубля можно объяснить устойчивыми ценами на нефть. Помимо этого, текущие действия ЦБ в части поднятия ставки положительно сказываются на курсе рубля в краткосрочной перспективе. В дальнейшей же перспективе такая тенденция, скорее всего, считает Евгений Маришин, приведёт к ослаблению, поскольку рубль становится дороже для заимствований и спрос замедляется.