Курс доллара: рубль поддержали новости из США

Курс доллара вырос на торгах во вторник. Доллар к рублю начал торги на отметке 73.08 , в то время как евро открылся на отметке 87.04 . К 17:00 доллар укрепился и достиг уровня 73.15 рубля, в то время как евро сместился к отметке 87.05 рубля. Индекс доллара при этом незначительно повысился до отметки 92.04 пункта.

«В начале торгов рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, но затем он стал ухудшаться, вызвав умеренную просадку российской валюты. Вчерашнее мощное восходящее движение мировых индексов и нефти сегодня получило продолжение. Нефтяные цены утром вновь переписали многомесячные вершины»,-описал динамику валюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Позитивом выступила опубликованная речь главы ФРС, с которой он должен выступить сегодня в Палате представителей на тему реакции Центробанка на пандемию. В документе отмечается устойчивое улучшение состояния экономики, но оно по-прежнему противостоит угрозам со стороны пандемии, поэтому Пауэлл обещает продолжать сверхмягкую монетарную политику ФРС. Подчеркнув растущее инфляционное давление, он повторил свою уверенность в том, что вскоре ценовая динамика нормализуется»,- подытожил аналитик.

Краткосрочно рубль будет двигаться в диапазоне 73 — 73.3 в паре с долларом и 86.9 — 87.3 в паре с евро.