Швейцарцы отвергли закон о защите климата

В Швейцарии прошел очередной референдум, которые проводятся по выходным. С минимальным перевесом: 51 на 49% победили противники предлагаемого швейцарским правительством закона о защите климата. В законе три части: о сокращении выбросов двуокиси углерода (СО2), о запрете пестицидов и о повышении качества питьевой воды. Не прошла ни одна. «Против» голосовали в основном молодые избиратели. Против предлагаемых мер проголосовали от 60 до 70% тех, кому от 18 до 34 лет.

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Такой результат климатического референдума может показаться странным, потому что швейцарцы известны своим бережным отношением к природе. Конечно, их отношение к природе не изменилось. Просто в данном конкретном случае верх явно взяло нежелание причинять вред экономике, которая и так достаточно сильно пострадала от пандемии.

Швейцарские власти планировали к 2030 г. вдвое сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года за счет перехода на возобновляемые источники энергии и введения налогов на ископаемые виды топлива. Для того, чтобы альпийская республика могла выполнить поставленные перед ней Парижским соглашением по климату задачи, правительство предложило ввести специальные налоги на бензин для автомобилей и билеты на самолет.

Кроме этого, в проекте закона о защите климата предлагалось запретить применение в сельском хозяйстве искусственных пестицидов и улучшить качество питьевой воды. Сделать воду чище предполагалось за счет субсидирования фермеров, которые не применяют «химию». Против этих предложений, которые, уверены швейцарские фермеры, разорят их, проголосовал 61% участников референдума.

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Швейцарский журналист Мэттью фон Рор справедливо видит в исходе климатического референдума общие трудности, с которыми приходится сталкиваться «зеленым» во всем мире, а не только в Швейцарии. Одно дело, говорит он, голосовать на выборах за модную сейчас борьбу с изменениями климата и защиту окружающей среды и совсем другое – финансировать эту борьбу своими собственными деньгами.

Конечно, у каждой страны свои нюансы и особенности, но после швейцарского референдума стало очевидно, что считать, будто все жители планеты с радостью будут оплачивать борьбу с выбросами парниковых газов и, в первую очередь, двуокиси углерода (СО2) из своего кармана по меньшей мере наивно.

Противники закона о защите климата не верят, что такие законы способны по-настоящему защитить природу. Они также обращали внимание на то, что доля Швейцарии в глобальных выбросах вредных веществ составляет всего лишь 0,1%.

В этом, кстати, швейцарцы, возможно, и правы. Невозможно очистить воздух на планете не без маленькой и чистой Швейцарии, а без огромного и грязного Китая и Соединенных Штатов, кстати, тоже.