Собянин ввёл в Москве новые антиковидные ограничения

Столичный градоначальник ввёл в Москве новые антиковидные ограничения. В частности, с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только «посетители, имеющие защиту» от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно указу мэра, это люли прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, а также лица имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Все рестораны и кафе обяжут создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты откроются только после проверки системы контроля. Предприятия общественного питания, не выполняющие требования, смогут работать лишь на вынос или доставку

Кроме того, все фан-зоны и танцполы в Москвы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы смогут создать зону, свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Также с 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако столичные власти рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Как заявил Собянин, решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но они необходимы для сохранения жизни людей.

«Без это сейчас нельзя», – написал градоначальник в своём блоге.

Он напомнил, что аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах.

«Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заявившей накануне о дискриминации невакцинированных.

Как подчеркнул представитель Кремля, этого избежать действительно будет невозможно, так как люди без иммунитета не смогут работать и полноценно взаимодействовать с теми, у кого иммунитет есть.