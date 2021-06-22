Сюжет дня: акции нефтяников идут вверх на фоне растущей нефти

Лучше рынка торговались акции сразу нескольких нефтяных компаний по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 22 июня. За день обыкновенные акции «Газпром нефти» подорожали на +3,03% до 435,15 рублей за акцию, «Роснефти» на +1,84% до 551,20 рублей, «Татнефти» на +0,54% до 537,7 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне обновления годового максимума по стоимости нефти марки Brent, во вторник баррель нефти стоил 75,30 долларов. Последний раз в таком же диапазоне нефть торговалась в марте 2020 года. В рублях стоимость барреля достигла 5500 рублей, что близко к историческому максимуму.

К концу дневных торгов стоимость «черного золота» составила 74,8 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,22% до 3821,68 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,20% до 1645,59 пунктов. Российская валюта укреплялась – 73,12 рублей за доллар.