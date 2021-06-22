Ценные кадры для регионов

В этом году были запущены сразу три новых проекта: IT–Академия, Ординатура и федеральная стипендиальная программа для целого ряда профессиональных направлений.

Где взять IT-шника

Цифровизация все глубже проникает в самые разные сферы экономики, поэтому спрос на it – специалистов крайне высок. В начале 2021 года EN+ Group впервые запустила образовательный проект в этой области, участниками программы «Академия IT» стали 120 студентов ИРНИТУ второго и третьего курсов. Среди преподавателей - ключевые сотрудники Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, специалисты Microsoft и других крупных компаний, включая En+ Group.

«Проект "Академия IT" появился в связи с дефицитом соискателей с практико-ориентированной подготовкой на целый ряд должностей и профессий в сфере информационных технологий. Несмотря на большое количество выпускников, которые обучались на факультетах информатики, а также популярность этого направления обучения в целом, в России очень мало вузов, где готовят IT – специалистов в области энергетики и металлургии» - говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.

Весной 2021 года участники первого этапа прошли мастер-классы и лекции. По итогам программы 50 лучших студентов перешли на второй этап. Эта группа в течение трех месяцев будет решать кейсы и пройдет специализированное обучение. В сентябре 2022 года, на третьем этапе, из них будет выбрано 30 финалистов, которые пройдут еще один год обучения, защитят дипломную работу. Всем этим студентам, в том числе будет предложено трудоустройство на предприятиях энергетического и металлургического сегментов En+ Group. Что интересно – трудоустройство будет возможно еще до конца обучения в вузе - компания готова предоставить работу на неполный рабочий день студентам, обучающимся на четвертом курсе. Преддипломная практика также будет проходить на базе предприятий под руководством опытных сотрудников.

«Принимая решение открыть "Академию ИТ", мы руководствовались тем, что сейчас недостаточно стать просто выпускником технического вуза, чтобы получить качественное образование в сфере информационных технологий и найти достойную работу. Наш новый образовательный проект позволит сократить разрыв между получаемыми знаниями в сфере ИТ и реальной работой. Представители индустрии знают, что именно необходимо преподавать студентам, чтобы они стали конкурентоспособными специалистами, владеющими самыми современными знаниями» - считает ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Поддержать студента

Металлург и энергетик – профессии, которые всегда были востребованными в России. Молодые люди понимают перспективы, которые открывают эти специальности: конкурс в вузах сейчас составляет 4-5 абитуриентов на одно место. «От профессионализма инженеров и мастерства технических специалистов зависит то, каким будет будущее России» - отмечает меценат Олег Дерипаска.

Однако многие студенты, обучаясь в вузе, вынуждены параллельно зарабатывать на жизнь, особенно на старших курсах. В итоге фокус на получение качественного образования снижется. Да и после окончания вуза – специалисты, не найдя себя в профессии выбирают работу не по профилю. «В регионах не хватает рабочих энергетических и металлургических специальностей, остро стоят проблемы укомплектования школ и медучреждений профессиональным кадровым составом. Естественно, появился вопрос — как мы можем помочь? Мы подумали, что наверняка в каждом вузе, среднем профессиональном учреждении есть ребята, которые действительно хотят учиться и развиваться по данным направлениям и им, возможно, не хватает такой простой вещи, как финансовая поддержка» - уверена Наталья Альбрехт.

Для решения проблемы поддержки студентов En+ Group запустила стипендиальную программу сразу в нескольких десятках вузов и ссузов страны для студентов, изучающих энергетику и металлургию. Поддержку получат очники-бюджетники в вузах с государственной аккредитацией или средних профессиональных учреждениях. Приоритет во время конкурсного отбора у тех, кто не только демонстрирует высокую успеваемость, но и имеет активную жизненную позицию. Речь идет об участии в конкурсах и олимпиадах, волонтерских, донорских программах, творческой жизни вузов и городов.

«Мы уверены, что будущее — за разносторонними личностями, небезразличными к той среде, в которой они живут, относящимися с трепетом и неравнодушием ко всему, что происходит вокруг них. После окончания учебных заведений, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эти студенты оставались жить в своих регионах и трудоустраивались на наше предприятие» — подчеркивает г-жа Альбрехт.

Суммы стипендий не фиксированные: второкурсники вузов будут получать по 5 тыс. рублей, третьекурсники - по 10 тыс. и далее по нарастающей до 25 тыс. рублей в месяц. В средних специальных учебных заведениях система такая же, только начинается с 2,5 тыс. рублей. «Мы не хотим ограничиваться только выплатой стипендии, мы хотим продолжить плотное сотрудничество с этими ребятами, направленное на их профессиональное развитие и на дальнейшую работу либо на наших предприятиях, либо по меньшей мере на предприятиях регионов, в которых они родились, учатся, будут создавать семьи» — заключила представитель En+ Group. В дальнейшем компания планирует внимательно следить за карьерой стипендиатов и приглашать их на стажировки на предприятия En+ Group. Их кандидатуры при приеме на работу будут рассматривать в первую очередь.

«Эта программа будет полезна для наших студентов. В трех из 20 институтов СФУ представлена тематика, которая связывает нас с нашими партнерами: машиностроение, политехнические специальности, металлургия. Нам надо поддерживать наших ребят, поэтому такая программа для нас большое событие» - отметил поректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслана Барышев.

Медиков ждут

Пандемия covid – 19 показала, насколько остро стоит вопрос нехватки медицинских кадров в российских регионах. Еще до наступления первой волны пандемии в России, организацией медицинской помощи на местах озадачился предприниматель Олег Дерипаска. Так, в марте прошлого года, он посетил российские регионы и обсудил с местными властями, какая конкретно нужна помощь. Так возникла идея строительства медцентров. По итогам этих встреч в нескольких регионах Сибири и Урала благодаря спонсорской помощи En+ Group в рекордные сроки были построены современные медцентры. На эти цели компания выделила порядка 4 млрд рублей. После того как медцентры были построены En+ Group задумалась о системном и долгосрочном решении проблем с высококвалифицированным персоналом для больниц регионов присутствия компании. Для решения проблемы компания запустила целевую программу для ординаторов в ведущих медицинских вузах Сибирского и Уральского регионов.

«Сейчас с ординатурой очень сложно – бюджетных мест просто не существует. У ординаторов всего два пути: либо учиться платно, либо не учиться вообще. А для меня принципиально важно продолжить свое обучение. Поэтому, как только пошли первые слухи о запуске ординаторской программы En+ Group, я сразу же решила связаться с организаторами и выяснить больше деталей. Оказалось, что первый набор будет уже в этом сентябре, а значит я смогу принять в ней участие, ведь я как раз заканчиваю 6-ой курс и готовлюсь к государственным экзаменам» - отметила студентка 6-го курса Красноярского Государственного Медицинского Университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, учащаяся на невролога Анастасия Новикова.

Принять участие в программе могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по специальностям: терапия, офтальмология, рентгенология, хирургия, оториноларингология, неврология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика и психиатрия. Прием заявок на участие в программе начнется не позднее 1 июля 2021 года. После прохождения конкурсного отбора En+ Group возьмет на себя оплату обучения ординаторов и выплату ежемесячной стипендии.

По окончанию ординатуры врачи будут гарантированно трудоустроены в учреждения провайдера медицинских услуг En+ Group «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). Сегодня в РМЦ входят 11 филиалов и 5 подразделений в Ачинске, Саяногорске, Красноярске, Шелехове, Братске, Каменск-Уральском и Краснотурьинске. Эти медцентры оказывают услуги по диагностике и лечению всех основных заболеваний, а также оздоровительные и профилактические мероприятия и профмедосмотры для допуска к работе на производстве.

Все больницы РМЦ оснащены высококлассным оборудованием, в том числе ультразвуковыми сканерами, диагностическими портативными спирометрами, электрокардиографами, лабораторным и рентген-оборудованием. Кроме того, РМЦ оказывает неотложную медицинскую помощь и ведет амбулаторно-поликлинический прием по программе обязательного медицинского страхования, а получить медицинскую помощь могут не только работники металлургического бизнеса En+ Group, но и жители регионов.

«Молодым специалистам мы предлагаем поддержку опытных наставников, которая очень нужна, когда вчерашний выпускник ординатуры переходит от теоретической подготовки к практической деятельности. Также мы организуем повышение квалификации и профессиональную подготовку за счет работодателя на регулярной основе», — заключил генеральный директор «РУСАЛ Медицинский центр» Валерий Савельев.