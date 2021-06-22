В Кремле предупредили о неизбежной дискриминации непривившихся россиян

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заявившей накануне о дискриминации невакцинированных.

Как подчеркнул представитель Кремля, этого избежать действительно будет невозможно, так как люди без иммунитета не смогут работать, передаёт ТАСС

«Мы видели заявление Москальковой, – признался он. – Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе».

При этом Песков отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в стране такова, что она требует энергичных мер. Как напомнил пресс-секретарь главы государства, поведение COVID-19 нестандартное. В этой связи те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение чем тем, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо получив прививку.

«Надо понимать, что это та реальность, в которой мы живём, и с этим придётся нам жить в обозримой перспективе», – сказал Песков.

Однако, представитель Кремля заявил, что прививка – это не самоцель, самоцель – это получение иммунитета, иммунизация, а она наступает лишь двумя путями – либо через вакцинацию, либо через болезнь.

«В любом случае заявление Москальковой – это серьёзный повод для очень внимательного рассмотрения оперативным штабом», – отмети Песков.

Глава пресс-службы президента России также убеждён, что дискриминация непривившихся неминуемо наступит, так люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках

«Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», – резюмировал Песков.

Напомним, обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер уже ввели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Тверской и Тульской областях, на Сахалине, в Тульской, Тверской, Нижегородской, Мурманской и Кемеровской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Сейчас в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Наша справка

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев заболевания COVID-19. Нарастающим итогом в стране 5 350 919 заболевших. Скончались от ковида 130 347 человек, успешно перебороли болезнь 4 889 450 россиян. За последние сутки в стране от этой инфекции скончались 546 человек, что стало максимумом с весны 2021 года. Выздоровели - 11 117 человек.

Возглавляет атирейтинг по числу новых заболевших Москва – 6 555 случаев COVID-19 за сутки. Далее следуют Подмосковье (+1871), Санкт-Петербург, Нижегородская область (+247) и Бурятия (+201).