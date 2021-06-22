В мэрии рассказали, когда москвичи смогут получить QR-код для посещения ресторанов

В столичной мэрии рассказали, когда москвичи смогут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий.

В интервью РИА Новости заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова заявила, что сделать это можно будет начиная с 25 июня.

При этом иногородние граждане, по её словам получат доступ к порталу mos.ru в упрощённом формате, чтобы получить

Ранее сообщалось, что Собянин ввёл в Москве новые антиковидные ограничения. В частности, с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только «посетители, имеющие защиту» от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно указу мэра, это люли прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, а также лица имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Все рестораны и кафе обяжут создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты откроются только после проверки системы контроля. Предприятия общественного питания, не выполняющие требования, смогут работать лишь на вынос или доставку.