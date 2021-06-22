В Москве и Санкт-Петербурге прошли концерты австралийской дивы Перукуа

Энергетика со сцены лилась такой волной, что тысячи девушек буквально пробуждались ото сна. Насыщаясь ритмами и динамикой звуков льющегося голоса Перу, зрители превращались из завороженных слушателей в полноценных участников концерта. Усидеть было невозможно. Зал Крокус Сити Холла ожил и пульсировал вместе с исполнительницей, как одно большое любящее сердце.

О том, как заряжается сама певица и где «ловить поле», если вы пропустили эти масштабные события, мы поговорили с Перукуа.

Как считаете, почему в ваших практиках больше нуждаются женщины, чем мужчины? Это пережитки патриархального общества?

Иногда я делаю практики как для женщин, так и для мужчин. На мои концерты приходят и мужчины.

Но поскольку я женщина, большинство моих практик и песен посвящено именно им. Все, чем я делюсь, я прожила сама. Свои практики я создаю уже 27 лет. Равно как и самостоятельно пишу песни. Я не теоретик и не ретранслятор чужих знаний.

Женщины получают феноменальные результаты, потому как вся их жизнь перезапускается из совершенно нового состояния.

Глядя на вас кажется, что негативные эмоции и ваша жизнь — это две несовместимые вещи. Но все-таки трудности бывают у всех. Как вы переживаете сложные эмоции — отстраняетесь, работаете с ними или таких ситуаций у вас уже не возникает?

В молодости в моей жизни было много всего. В 11 лет врачи решили провести на мне экспериментальную операцию. Отрезали ноги, переставили их, повернув под определенным углом, а затем пришили заново. Год я не ходила, лежала в центре реабилитации с детьми- инвалидами. Мне пророчили грустное будущее, но я справилась.

Мой первый сексуальный опыт – изнасилование… Я много чего пережила в жизни. Но потом сумела перестроиться на совершенно другое состояние.

Я не живу в драме, поэтому эмоции и переживания не застаиваются во мне. Я научилась этому сама и делюсь практиками с другими.

Как считаете, чего женщинам не хватает для свободного проявления себя? Почему то, что заложено природой — магнетизм, красота, любовь и созидание сейчас так сложно проявлять?

Потому что большинство женщин пошли на компромисс, предав свою природу в угоду «удобства общества». Женщины стали бороться на равных с мужчинами, конкурировать с ними. А для женщины это сродни самоубийству. Но, не зная альтернатив, многие попадают в эту ловушку.

Отдавая столько энергии окружающим, как вы наполняетесь сама? Откуда черпаете?

Я делаю все свои практики, которыми делюсь. Некоторые из них, помимо раскрытия себя, как раз направлены на восполнение ресурса и энергии, например «Запретный Эликсир».

Как считаете, предназначение одно на всю жизнь или оно вариативно?

Я думаю, меняемся мы, и вместе с нами меняется наша жизнь и наша роль в ней. Например, для женщины рождение и воспитание ребенка — это тоже элемент предназначения. И к фазе материнства, особенно в начале пути, когда дети маленькие, нужно относиться с особым уважением. Принимая это как предназначение. Нужно дать себе возможность побыть в роли матери полноценно, прежде чем двигаться дальше в профессиональный мир. А воспринимать предназначение как профессию — большая ошибка. Предназначение намного шире. Это, по сути, следование выбору своей души

С чего бы посоветовали начать свой поиск предназначения?

С одноименного онлайн-курса «Предназначение женщины». Его можно найти на сайте. Наверное с него.

Как вы создаете свои курсы, откуда приходят идеи?

Из личного опыта. Я думаю, что прожила практически все ситуации, которые может пережить женщина. Большинство практик и тем моих курсов рождены как раз из глубокого понимания женщины и ее природы.

Что нового ждет участников на интенсиве «Запретный Эликсир»?

Это полный перезапуск себя как женщины. Возвращение ресурсов, пробуждение внутренней Женщины, раскрытие чувственной экстатической энергии. Словно принимаешь волшебную пилюлю с секретом молодости или испиваешь из кубка с эликсиром женской природы.

Это второе рождение, только на этот раз в ту жизнь, которую ты сам выбираешь как прожить!