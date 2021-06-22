В России разрабатывается проект по вживлению чипов в мозг человека

В Минобрнауки РФ разрабатывается новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.», в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на копию письма главы РАН Александра Сергеева президенту России Владимиру Путину.

Уточняется, что над проектом предварительной стоимостью 54 млрд руб работают в РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. Оплачивать бюджет планируется средствами, выделенными из других нацпроектов. Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно.

В департаменте науки сообщили изданию, что запрос переадресован в Минобрнауки, где рассказали, что пока запрос находится в начальной стадии разработки.

