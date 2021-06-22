В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 16 715 новых случаев заболевания коронавирусом, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 350 919 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от заболевания 130 347 человек, успешно перебороли инфекцию 4 889 450 россиян. За последние сутки в стране скончались 546 человек, что стало максимальным значением с весны текущего года, выздоровели 11 117 человек.

В Москве зарегистрировали 6 555 новых случаев COVID-19 за сутки, 86 человек умерли, 3 458 пациентов выздоровели. В тройку вошли Московская область (+1871) и Санкт-Петербург (+1065). В топ-5 вошли Нижегородская область (+247) и Бурятия (+201).

