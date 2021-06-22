В России вводят новые штрафы для автомобилистов

В России вводят новые штрафы для водителей, выбрасывающих мусор из машин, новая инициатива поддержана правительством РФ, сообщила «Российская газета». Документ разработали Мосгордума и Мособлдума.

Штрафы за выброс мусора в неположенном месте будут выписывать при наличии фиксации на камеру. В частности , в случае регистрации камерой неправомерного поступка, автовладелец получит штраф в размере 10 тыс. рублей, владелец грузового автомобиля – 100 тыс. руб. За повторное нарушение – 20 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

Помимо этого депутаты предлагают повысить штрафы за оставленный мусор в лесу и дачных поселках. Для этого инспекторам экологического надзора потребуется фотофиксация правонарушения.

Ранее РБК сообщил, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила оштрафовывать компании, которые не снизили на 20% выброс вредных веществ в атмосферу в 12 городах России.

