В жару нужно меньше работать, но можно больше зарабатывать

Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в Москве — в ближайшие дни столбики термометров могут подняться до отметки в 33-36 градусов. Такой жары в июне в столице, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, не было 120 лет.

Роспотребнадзор уже рекомендовал руководителям предприятий снизить нагрузку для сотрудников, сократив рабочие часы.

«В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа», — говорится на сайте службы.

Безусловно, такие рекомендации — оправданы. Но в свете только закончившихся очередных «нерабочих дней», призванных затормозить рост заболеваемости ковидом, сокращенный из-за жары рабочий день становится новым вызовом для бизнеса.

Впрочем, как отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, деловая активность в столице летом и так традиционно стихает.

«Обычно это списывается на сезон отпусков и общее психологическое сопротивление работе после длительного холодного периода. Жара в летние месяцы всего лишь немного усиливает эту ситуацию», — рассуждает эксперт.

Кстати, исследования подтверждают, что при отклонении температуры от комфортной для организма (18-22 градуса тепла), производительность труда падает, так как человеческое тело начинает тратить все больше ресурсов не на работу, а на преодоление дискомфорта. Так что работодателям вряд ли стоит упорствовать и бороться за продолжительность рабочего дня — особой пользы это не принесет.

Заработать на жаре

Но пока большая часть граждан борется с дискомфортом, есть и те, кто на этом зарабатывает. В жару растет спрос на мороженое, бутилированную воду, прохладительные напитки, косметику с UF-фильтрами, лекарственные препараты (в первую очередь, разного рода обезболивающих) и, конечно, на кондиционеры.

«При этом интересно, что кондиционер в целом продолжает оставаться "товаром импульсного потребления". Как только столбик термометра переваливает какую-то таинственную планку, количество желающих поставить себе или обновить кондиционер подпрыгивает в разы», — отмечает Черников.

Впрочем, по словам эксперта, в жару наблюдаются и более любопытные тенденции: в интернете растет число запросов «купить автодом» и даже «открыть свой бизнес».

Еще одна растущая в жару статья расходов — коммунальные платежи, которые растут из-за эксплуатации тех самых «товаров импульсивного потребления». В жару потребление электричества в Москве и Санкт-Петербурге, вырастает из-за активного использования кондиционеров на 10-15%.

Впрочем, в России это явление, все-таки, нечастое, да и недолгое. С ситуацией в США и Европе — не сравнить. Например, в Соединенных штатах на кондиционирование летом тратится столько же энергии, сколько в России на обогрев зимой.

«Больше всего от внезапной жары летом страдает непривычная к таким условиям Европа. Естественно, и в США, и в Европе, и в России люди реагируют на повышение температуры одинаково - включают вентиляторы и холодильники, пьют охлажденные жидкости, стараются не двигаться. Различия только в общей готовности государств к резким скачкам температуры, которая, судя по последним 10 годам, ниже всего именно у Европы», — отмечает Черников.

Поддать газа

То, что для европейцев жара вновь стала неожиданностью подтверждают взлетевшие цены на газ. Их потянул за собой резко выросший спрос на электроэнергию, которую дают, в первую очередь, турбины, работающие именно на «голубом топливе». Итогом стал максимальный за три с лишним года ценник — $363 за тысячу кубов.

При этом зимой Европа столкнулась еще и с небывалыми морозами, которые также привели к повышенному спросу на газ, как источник энергии и тепла. И подземные хранилища значительно опустели. По идее, лето — самое время их пополнять. Но, по информации Интерфакса, уровень запасов в ПХГ Европы — лишь 44,33%. Это самый низкий уровень с 2011 года. Так что эти пустоты еще заполнять и заполнять.

Чем занимается в том числе и российский «Газпром», с начала второй декады июня продолжающий непрерывную нетто-закачку газа в хранилища Европы, концентрируясь в первую очередь на соляном хранилище в Германии.

Кстати, в бюджете «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта в дальнее зарубежье — $170 за тысячу кубов. При этом с начала года средняя цена газовых контрактов «на день вперед» на нидерландском хабе TTF уже достигла $264 за тысячу кубов.

При этом за 5,5 месяцев российский газовый гигант уже нарастил поставки в страны дальнего зарубежья на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах по росту закупок — Румыния (+240,8%), Турция (+191,3%), Германия (+41,8%), Греция (+25,7%), Италия (+16,4%), Франция (+16,6%).

Однако в июле в российских поставках может наступить пауза — на ремонт должны закрыться две главных магистрали: «Ямал-Европа» и «Северный поток». И европейская газовая отрасль окажется перед выбором: остановить закачку или расходовать запасы из подземных хранилищ. «Газпром» европейским партнерам задачу облегчать не спешит: на прошедшем аукционе на дополнительные транзитные мощности через Украину, концерн забронировал дополнительно только 15 миллионов кубометров в сутки. Столько же было в феврале, марте, апреле и июне.

Эксперты полагают, что таким образом российский гигант наглядно демонстрирует западным политикам важность еще одной газовой магистрали — «Северного потока—2». Возможно, небывалая жара и рекордные цены на голубое топливо, убедят их в том, что мешать запуску трубопровода в эксплуатацию все-таки не стоит.