Вакцинация раздора

Принуждение к вакцинации от коронавируса является «нечестным» как минимум по отношению к людям, которые в ней либо не нуждаются, либо она им противопоказана. Это заявление уполномоченной по правам человека при президенте Татьяны Москальковой прозвучало в ее устах почти как фронда, поскольку федеральный омбудсмен никогда не говорила чего-либо, что не было бы синхронизировано с действиями властей. А они, судя по всем заявлениям, всеми силами поддерживают вакцинацию.

«Я считаю, что такое стимулирование прививки— это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная— оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь... принуждения, но самое главное— непонятно, почему должны дискриминироваться те, кто не пойдет на прививку, потому что у них есть антитела— они переболели— или они не могут по медицинским показаниям?»— сказала Москалькова.

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По мнению Москальковой, угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться, могут рассматриваться как нарушение прав человека. «Государство должно помочь найти другую работу, оно не может уволить человека потому, что он не согласился с правилами вакцинации», — указала она желательные линии действий со стороны государства. Но — в значительной мере дезавуировала собственный правозащитный порыв, добавив, что общественная безопасность должна стоять выше чьих-то частных соображений — прививаться или нет.

Ситуация еще больше запутывается противоречивыми заявлениями других лиц, формулирующих позицию государства. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пескова ранее признал, что ревакцинация уже однажды привитых граждан является «неизбежной». Тем самым он подтвердил позицию замминистра здравоохранения Олега Гриднева, мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяны Голиковой — что ревакцинация «Спутником V» должна проходить с частотой раз в год или раз в два года.

Двоякое заявление Татьяны Москальковой только добавило неразберихи, показав, что даже среди высокопоставленных чиновников нет консенсуса относительно того, где должна заканчиваться «территория» добровольной вакцинации и начинаться «территория» принудительной.

Решение в крайне тяжелой форме

Руководитель Трудовой инспекции по Москве Сергей Черняев отказался прокомментировать для Expert.ru ситуацию с этой добровольно-принудительной процедурой, объяснив, что как государственная структура этот орган обязан исполнять распоряжения вышестоящих инстанций, а не обсуждать их. Но эксперт по трудовому праву, ранее работавшая инспектором Федеральной службы по труду и занятости, Ольга Петрова, рассказала Expert.ru, что с юридической точки подобного рода требования московской мэрии (и любых региональных властей) для исполнения необязательны.

«В нашей стране любой региональный закон или тем более подзаконный акт не может противоречить федеральному закону. В данном случае, каких-либо федеральных нормативных актов, устанавливающих обязательность вакцинации для тех или иных категорий граждан, не существует. На практике это означает, что, если за отказ вакцинироваться человек понес какое-либо наказание — в виде штрафа, увольнения и т.д. - он может оспорить это в суде, и суд почти автоматически вынесет решение в пользу истца», — считает она.

16июня пресс-секретарь президентаДмитрий Песков подтвердил, что в России «по-прежнему никакой обязательной вакцинации нет». Так он прокомментировал появившееся в тот же день письмо главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, в котором она требовала от руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей до 15 июля организовать вакцинацию не менее 60% своих сотрудников от коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, и до 15 августа — вторым.

В московской мэрии не скрывают, что требование к обязательной вакцинации «крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное» (из блога Сергея Собянина). В письме Андреевой нет разъяснений, по какому принципу работодатели должны выбирать сотрудников для направления на вакцинацию, но указано, что требование «не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции Covid-19”. И ни слова не говорится о том, делается ли исключение для людей, переболевших ковидом и имеющим достаточно высокий титр антител к SARS COV-2.

Как считает Петрова, эта правовая лакуна не создает особых проблем, поскольку никто не может обязать гражданина предоставлять информацию о наличии или отсутствии у него антител — это нарушает и закон о неприкосновенности персональных данных, и медицинскую тайну.

При этом «по месту требования» могут ссылаться на закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статья 5 которого гласит, что отсутствие профилактических прививок может привести к отстранению от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания. Но этот закон применим к отказу от вакцинации от коронавируса только в том случае, если будет доказано, что «антипрививочник» своим отказом от вакцинации стал причиной заражения окружающих. Доказать же это практически невозможно, уверяет Петрова.

«На сегодня в стране еще нет судебной практики по такого рода спорам. Но почти наверняка можно предвидеть, что “ковид-диссидентов” работодатели будут увольнять по каким-то статьям Трудового Кодекса, к вакцинации отношения не имеющих — например, за нарушение трудовой дисциплины. Других вариантов просто нет. И здесь у работников тоже хорошие судебные перспективы — ведь если кроме отказа от вакцинации никаких претензий к работнику нет, то нет и оснований для санкций», — говорит эксперт.

Точно так же и работодателя никто не может принудить оказывать давление на своих работников с требованием пройти вакцинацию, продолжает она. И как работник может судиться по этому поводу с работодателем, так и работодатель может судиться с региональным органом власти, издавшем такое требование (вопрос, что работодателю в итоге выйдет дороже — судиться с работником или с губернатором — идет по разряду риторических).

Антитела к властям

Прохладное отношение к призывам вакцинироваться вызвано общим недоверием к властям, которое в России существует имманентно, а в случае с коронавирусом оно подогревается еще и отсутствием внятной статистики по последствиям вакцинации, говорит президент центра судебно-правовых реформ Рустем Максудов.

«Требование обязательной вакцинации переворачивают с ног на голову понятие презумпции невиновности. И этот базовый принцип гражданского общества по факту попран во всех странах, власти которых взялись за борьбу с пандемией закатав рукава. Но в Израиле, Великобритании, США, короче говоря, там, где самый высокий на сегодня процент вакцинированных, выше и уровень доверия населения к власти. В каком-то смысле уровень вакцинации сегодня является индикатором того, насколько инициативы властей в той или иной стране находят поддержку у граждан — любые инициативы, не только антиковидные», — подчеркивает он.

По данным московской мэрии, на сегодня вакциной привилось 1,8 млн москвичей. Казалось бы, не так мало, но при численности взрослого населения примерно в 10,2 млн человек (данные Мосгорстата о трудоспособном населении за 2016 год и ПФР за 2019 год) это менее 20% тех, кто теоретически мог бы привиться. При этом, правда, по официальным данным переболели (или болеют) ковидом в столице 1,3 млн человек. От части их них, правда, тоже теперь требуют прививок, о чем речь была выше. Но если все-таки не брать в расчет тех, у кого должны быть антитела, в Москве привиты 20,2% тех, от кого власти вправе этого ожидать.

К этой арифметике добавим то, что для коллективного иммунитета, как теперь знает даже Шарик из Простоквашино, он должен быть у 60% — будем считать, что взрослого — населения. В этом ракурсе задача властей и общества уже полегче. Из 10,2 миллиона человек у 3,1 млн иммунитет, в результате прививки или болезни, уже есть. Осталось привить всего лишь еще столько же! Но за этим — огромное количество жизненных случаев, ситуаций на работе, личных предпочтений и отторжений. И при давлении сверху они могут привести ко множеству конфликтов.

Другое дело, продолжает Максудов, что рассуждения о правах на неприкосновенность персональных данных «страшно далеки от народа», а в реальности, если работодатель потребует справку о наличии антител, работник как миленький отправится в «Гемотест» и сдаст кровь анализ (и очевидно, эти полторы-две тысячи рублей выложит из собственного кошелька). «Особенно это касается государственных учреждений, где работникам просто не перед кем рассуждать о презумпции невиновности», — уточняет юрист.

На сегодня вопрос «прививаться или нет» разделяет общество намного четче и резче, чем любые политические противоречия, и вакцинация сама по себе превратилась из медицинской темы в политическую. Это заметно по тому, что ни одна партия сейчас не рискует поднимать эту тему в своих предвыборных кампаниях, понимая, что это приведет к отчуждению примерно половины ее электората. Сам факт принуждения к чему бы то ни было (в том числе к прививкам) является мощным раздражителем, поэтому системные партии применяют в данном случае фигуру умолчания.

Такую же тактику используют и федеральные власти. Президент Владимир Путин, который в июне уже несколько раз выступал перед широкой аудиторией, ни разу не высказался определенно в пользу или против прививочной «обязаловки».

Пока всю тяжесть политических последствий тянут на себе губернаторы (обязательную вакцинацию ввели на сегодня 12 регионов).