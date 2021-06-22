Вдвое повышена стоимость контракта госкомпаний для малого и среднего бизнеса

Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей. Соответствующее постановление 19 июня утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает сайт правительства РФ.

До сих пор стоимость одного контракта ограничивалась 400 млн рублей. Часто приходилось дробить закупки на более мелкие лоты, что мешало работе. Например, при строительстве дорог приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы.

Нынешняя предельная цена увязана с критерием отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка компании не должна превышать 800 млн рублей в год.

Принятое решение поддержит представителей малого и среднего бизнеса и упростит закупки.