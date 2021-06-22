ВОЗ: индийский штамм – самый опасный вариант коронавируса

Сейчас главное орудие коронавирусной пандемии – индийский штамм или, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Дельта, который быстро становится доминирующим вариантом вируса в масштабах не только Индии, но уже и всей планеты. Если сравнивать силу и эффективность штаммов Covid-19, то индийский штамм, пожалуй, можно назвать профессиональным убийцей, а первоначальный, уханьский – киллером-любителем.

Благодаря своей агрессивности, скорости распространения и способности заражать людей Дельта представляет особую опасность для стран и регионов с низким уровнем вакцинации.

Статья по теме: Индийский штамм подрывает усилия Европы по борьбе с коронавирусом

«Дельта смертельно опасен за счет эффективности в распространении между людьми,- предупреждает исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майк Райан.- Он обязательно найдет самого слабого и уязвимого человека и атакует его. У зараженных Дельтой болезнь протекает значительно тяжелее, чем при заражении другими штаммами. У них намного выше вероятность попадания в больницу и летального исхода».

Дельта сейчас энергично вытесняет Альфу (британский штамм), еще один-два месяца назад терзавший Европу и США. Индийский вариант, пишет CNBC, ссылаясь на данные исследований, приблизительно на 60% заразнее британского, который, в свою очередь, намного заразнее первоначального штамма, появившегося в Ухане в конце 2019 года.

С каждым днем быстро сокращается число стран, где еще не выявлен Дельта. Этот вариант коронавируса по состоянию на 21 июня обнаружен в 92 странах. В Америке, к примеру, он присутствует, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в каждом десятом новом заражении и быстро становится доминирующим штаммом. В Великобритании Дельта уже стал доминирующим, на него сейчас приходится более 60% новых заражений.

Статья по теме: Перечислены специфические симптомы «индийского» коронавируса

В ВОЗ обращают особое внимание на то, что индийский вариант еще недостаточно изучен по сравнению с более «старыми» штаммами и что он вызывает более тяжелые последствия.

Главное средство борьбы с Дельтой так же, как и со всеми остальными мутациями коронавируса Covid-19, по крайней мере, сейчас – вакцинация, утверждают в ВОЗ.

«Дельта быстрее и лучше подготовлен, если можно так сказать, других вариантов,- объясняет Майк Райан.- Он более эффективно атакует самых слабых и уязвимых. Если человек не вакцинировался, то вероятность заражения этим штаммом очень высока».

Развитые страны пока, в основном, только обещают поделиться вакцинами с бедными, где вакцинацию тормозит фактическое отсутствие вакцин. На недавнем саммите G7 лидеры наиболее развитых стран вновь пообещали поделиться запасами вакцин (США, например, обещают выделить развивающимся странам 55 млн доз вакцин), но появление нового, смертельно опасного штамма коронавируса заставляет сомневаться в том, что эти обещания будут выполнены в ближайшем будущем. На первом месте в Европе и

Америке по-прежнему вакцинация собственного населения. С приходом Дельты необходимость полной вакцинации и выработки коллективного иммунитета становится еще важнее.