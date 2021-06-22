Всемирный день тапас объединяет поклонников Испании

Испанскому празднику удалось объединить людей со всей России. Проект «МАСТЕР-ТАПАС» был создан специально для поклонников Испании, испанской кухни и любителей гастрономии, чтобы в увлекательной форме познакомить всех с яркой испанской традицией. Конкурс стартовал 17 мая по всей России и проходил в двух вариантах. Принять участие мог каждый житель страны, разместив в Instagram селфи с приготовленным тапас и соответствующим хэштегом #master_tapas или #mini_tapas. С помощью генератора случайных чисел были выбраны пятнадцать полуфиналистов конкурса «Мастер-тапас», которым предстояло повторить свои кулинарные шедевры и побороться за ценные призы, в том числе главный приз — путешествие в Испанию на двоих!

Во время финального мероприятия на суд профессионального жюри были представлены пятнадцать разных тапас от полуфиналистов в первом туре и пять во втором, которые оценивали Антонио де ла Морена Бальестерос — советник по туризму Посольства Испании, Семён Небольсин — ресторатор, управляющий ресторана-сидрерии El Asador, Виктор Лобзин — шеф-повар кафе PaPaella, Елена Усанова — телерадиоведущая, блогер, автор кулинарных шоу и Лена Ярцева — автор кулинарного канала FOODVOYAGE.

Нелегкий выбор для жюри: ароматы, внешний вид и вкус тапас настолько восхитительные, что претендовали на звание «кулинарный шедевр». Несмотря на то, что все участники лишь любители, их творения не уступали профессионалам.

Всемирный день тапас в России не остался без внимания партнеров проекта. Оливковое масло от компании Cavina, вина из региона Ла Риоха и советы по выбору вин для разных поводов от компании MBG Wine, всемирно известное блюдо Испании — изысканная паэлья от кафе PaPaella, и тапас, которые оценят даже искушённые гурманы, от ресторана-сидрерии El Asador. Призером третьего места стал Олег Ячменев, получивший в награду корзину испанских деликатесов. Второе место и набор профессиональных ножей испанского бренда завоевала Мария Савельева. А абсолютным победителем стал Дмитрий Хибарин, заслужено выиграв главный приз — путешествие в Испанию на двоих от партнера проекта «МАСТЕР-ТАПАС» компании ANEX Tour.

Финалисты второго варианта конкурса — «Мини-тапас» также не остались без наград. Корзину с испанскими деликатесами и третье место выиграла Пелагея Делона, набор профессиональных ножей испанского бренда за второе место получил Лев Марсел. Обладательницей первого места и главного приза — ваучер на Уикенд в Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 5* от наших партнеров Hermitage Group стала Анна Семёнова.

Всемирный день тапас год от года завоевывает новых поклонников и приобретает все больше и больше новых друзей как в России, так и в других странах мира. Этот праздник стал для многих почитателей Испании и туристов одним из самых любимых.

Сайт проекта: mastertapas-spain.ru