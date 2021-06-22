Выявлен новый симптом коронавируса, характерный только для вакцинированных

Британские учёные, проанализировав данные крупнейшего в мире исследования симптомов коронавируса, выявили новый из них – речь идёт о чихании.

При этом именно у привитых о COVID-19 сдавших впоследствии положительный тест, данный симптом появляется чаще всего. Как пояснили специалисты, это говорит о том, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком COVID-19. Однако важно помнить, что связь между чиханием и коронавирусом всё-таки не очень сильна, поэтому человек, должен внимательно следить за другими симптомами болезни, пишет издание Express.

Среди основных симптомах ковида: лихорадка, дрожь или озноб; сильный, непрекращающийся кашель; потеря обоняния или изменение запаха; потеря или изменение вкуса; головная боль, быстрая утомляемость усталость; мышечные боли; хриплый голос; диарея; отдышка; боли в груди и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, заявившей накануне о дискриминации невакцинированных. Как подчеркнул представитель Кремля, этого избежать действительно будет невозможно, так как люди без иммунитета не смогут работать.

