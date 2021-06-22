Заведения общественного питания отказываются от «бесковидных» зон

Власти Москвы запустили эксперимент по созданию «бесковидных зон» в заведениях общественного питания. Он продлится с 19 по 29 июня. Список участников опубликован на сайте Московского инновационного кластера.

Цель эксперимента – сохранить доступность мест общего пользования для жителей столицы с подтвержденным иммунитетом к COVID-19. Однако в заведения, принимающие участие в эксперименте, допускаются только жители города, которые прошли вакцинацию. Те, кто переболел не смогут посетить заведения из экспериментального списка.

«Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным. С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача», — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 18 июня.

Чтобы попасть в кафе или бар, которые принимают участие в эксперименте, горожанам необходимо предъявить QR-код через специальное приложение «Госуслуги. СТОП коронавирус». Кроме того, само заведение из списка не должно иметь нарушений карантинного режима в течение 90 дней (без перерывов) до начала эксперимента. В случае участия в эксперименте заведение общественного питания должно обеспечить строгий контроль пропуска и впускать только вакцинированных посетителей. Исключением стали только дети, они могут проходить без обязательной вакцинации, но только в присутствии взрослых.

Экспериментальные «бесковидные» зоны будут постоянно проверять на соответствие требованиям.

«Эксперимент продлился два дня»

В числе прочих, в эксперименте приняли участие бары Rock-n-Roll и Let's Rock Bar. Однако опыт создания «бесковидных» зон закончился в этих заведениях через два дня с приблизительно одинаковым результатом.

«Изменились изначальные требования к эксперименту. Сначала разрешался пропуск вакцинированных в определенный период (с 23.00 до 6.00 — Ред.), а в остальное время бар могли посещать и те, кто пока не сделал прививку, — объяснили Expert.ru отказ участвовать в эксперименте в Let's Rock Bar. — Теперь же заведение, которое участвует в программе, не может принимать не прошедших вакцинацию на протяжении всего рабочего дня».

Как уточнили в заведении, в первую ночь участия в эксперименте в бар пришли шесть посетителей с подтвержденным иммунитетом с COVID-19, на следующий день в период с 23.00 до 6.00 не было ни одного посетителя.

Аналогичный результат эксперимента получили в баре Rock-n-Roll. В связи с измененными требованиями к участию в программе, заведение отказалось от участия в ней. Как пояснили Expert.ru в баре, их заведение работает круглосуточно и принимать только посетителей, которые сделали прививку, учитывая общий процент вакцинации в России, пока невыгодно заведению. В первую ночь эксперимента в бар пришли три посетителя, прошедших вакцинацию, а на второй день — ни одного.

В ресторанах «Тануки» также, судя по всему, отказались от участия в программе. Как рассказал менеджер одного из ресторанов сети, с 21 июня зал работает как обычно до 23.00 и принимает посетителей без сертификатов от COVID-19, хотя несколько дней зал был открыт в вечернее время (с 23.00) только для посетителей с подтвержденной вакцинацией.

Причем нельзя сказать, что заведения общественного питания сильно заинтересовались экспериментом. Хотя в списке присутствуют и небольшие микропредприятия, и достаточно известные рестораны.

Заявленные в СМИ «более 100 ресторанов и кафе», участвующих в программе — условная цифра. Expert.ru ознакомился со списком участников эксперимента по созданию «бесковидных» зон. В нем некоторые заведения указаны по несколько раз, а некоторые не связаны напрямую со сферой общественного питания (в списке присутствуют коворкинг зоны, клубы отдыха и другие организации). И как выяснилось, часть заведений, заявленных в списке, уже отказались от участия в эксперименте. К слову, на сайте Московского инновационного кластера не указано, что в эксперименте по снятию ограничений должны обязательно участвовать заведения общественного питания.

Впрочем, результаты эксперимента уже не так и важны. С 22 июня вводятся новые ограничения для развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, количество зрителей которых превышает 500 человек, причем как в помещениях, так и на открытых пространствах, следует из указа мэра Москвы № 35-УМ от 22.06.2021 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». Также продлен запрет на посещение зоопарков, детских и игровых комнат.

С 28 июня вводятся ограничения для заведений общественного питания. Теперь «эксперимент» распространился на все заведения без ограничений. На этот раз московские власти учли возможность посещения ресторанов и кафе не только посетителями, которые прошли вакцинацию, но и тем, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест. Результат теста действителен в течение трех дней. Тестирование необходимо пройти в одной из столичных лабораторий, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, свободных от ковида. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», — процитировали Собянина на портале правительства Москвы.

Как уточнили на mos.ru, подтвердить вакцинацию нужно будет с помощью QR-кода, который можно получить по электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. СТОП коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки и сертификаты не будут приниматься.

Заведения общественного питания, которые не смогут организовать проверку QR-кодов, будут работать только на вынос или доставку.

Фан-зоны и танцполы также должны организовать «бесковидные» зоны с проверкой QR-кодов вне зависимости от количества посетителей, в таком случае городские власти разрешат работу подобных заведений.