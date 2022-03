Заведения общественного питания отказываются от «бесковидных» зон

Власти Москвы запустили эксперимент по созданию «бесковидных зон» в заведениях общественного питания. Он продлится с 19 по 29 июня. Список участников опубликован на сайте Московского инновационного кластера.

Цель эксперимента – сохранить доступность мест общего пользования для жителей столицы с подтвержденным иммунитетом к COVID-19. Однако в заведения, принимающие участие в эксперименте, допускаются только жители города, которые прошли вакцинацию. Те, кто переболел не смогут посетить заведения из экспериментального списка.

«Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным. С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача», — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 18 июня.

Чтобы попасть в кафе или бар, которые принимают участие в эксперименте, горожанам необходимо предъявить QR-код через специальное приложение «Госуслуги. СТОП коронавирус». Кроме того, само заведение из списка не должно иметь нарушений карантинного режима в течение 90 дней (без перерывов) до начала эксперимента. В случае участия в эксперименте заведение общественного питания должно обеспечить строгий контроль пропуска и впускать только вакцинированных посетителей. Исключением стали только дети, они могут проходить без обязательной вакцинации, но только в присутствии взрослых.

Экспериментальные «бесковидные» зоны будут постоянно проверять на соответствие требованиям.

В числе прочих, в эксперименте приняли участие бары Rock-n-Roll и Let's Rock Bar. Однако опыт создания «бесковидных» зон закончился в этих заведениях через два дня с приблизительно одинаковым результатом.

«Изменились изначальные требования к эксперименту. Сначала разрешался пропуск вакцинированных в определенный период (с 23.00 до 6.00 — Ред.), а в остальное время бар могли посещать и те, кто пока не сделал прививку, — объяснили Expert.ru отказ участвовать в эксперименте в Let's Rock Bar. — Теперь же заведение, которое участвует в программе, не может принимать не прошедших вакцинацию на протяжении всего рабочего дня».

Как уточнили в заведении, в первую ночь участия в эксперименте в бар пришли шесть посетителей с подтвержденным иммунитетом с COVID-19, на следующий день в период с 23.00 до 6.00 не было ни одного посетителя.

Аналогичный результат эксперимента получили в баре Rock-n-Roll. В связи с измененными требованиями к участию в программе, заведение отказалось от участия в ней. Как пояснили Expert.ru в баре, их заведение работает круглосуточно и принимать только посетителей, которые сделали прививку, учитывая общий процент вакцинации в России, пока невыгодно заведению. В первую ночь эксперимента в бар пришли три посетителя, прошедших вакцинацию, а на второй день — ни одного.

В ресторанах «Тануки» также, судя по всему, отказались от участия в программе. Как рассказал менеджер одного из ресторанов сети, с 21 июня зал работает как обычно до 23.00 и принимает посетителей без сертификатов от COVID-19, хотя несколько дней зал был открыт в вечернее время (с 23.00) только для посетителей с подтвержденной вакцинацией.

Причем нельзя сказать, что заведения общественного питания сильно заинтересовались экспериментом. Хотя в списке присутствуют и небольшие микропредприятия, и достаточно известные рестораны.

Заявленные в СМИ «более 100 ресторанов и кафе», участвующих в программе — условная цифра. Expert.ru ознакомился со списком участников эксперимента по созданию «бесковидных» зон. В нем некоторые заведения указаны по несколько раз, а некоторые не связаны напрямую со сферой общественного питания (в списке присутствуют коворкинг зоны, клубы отдыха и другие организации). И как выяснилось, часть заведений, заявленных в списке, уже отказались от участия в эксперименте. К слову, на сайте Московского инновационного кластера не указано, что в эксперименте по снятию ограничений должны обязательно участвовать заведения общественного питания.

Впрочем, результаты эксперимента уже не так и важны. С 22 июня вводятся новые ограничения для развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, количество зрителей которых превышает 500 человек, причем как в помещениях, так и на открытых пространствах, следует из указа мэра Москвы № 35-УМ от 22.06.2021 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ». Также продлен запрет на посещение зоопарков, детских и игровых комнат.

С 28 июня вводятся ограничения для заведений общественного питания. Теперь «эксперимент» распространился на все заведения без ограничений. На этот раз московские власти учли возможность посещения ресторанов и кафе не только посетителями, которые прошли вакцинацию, но и тем, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест. Результат теста действителен в течение трех дней. Тестирование необходимо пройти в одной из столичных лабораторий, которая передает сведения в систему ЕМИАС.

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, свободных от ковида. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», — процитировали Собянина на портале правительства Москвы.

Как уточнили на mos.ru, подтвердить вакцинацию нужно будет с помощью QR-кода, который можно получить по электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. СТОП коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники.

Бумажные справки и сертификаты не будут приниматься.

Заведения общественного питания, которые не смогут организовать проверку QR-кодов, будут работать только на вынос или доставку.

Фан-зоны и танцполы также должны организовать «бесковидные» зоны с проверкой QR-кодов вне зависимости от количества посетителей, в таком случае городские власти разрешат работу подобных заведений.

«Бесковидные рестораны» практикуются в странах с высоким уровнем вакцинированных

Идея о запуске работы ресторанов без ковид-ограничений уже реализована в некоторых странах, сообщал 18 июня в своем блоге Собянин. В качестве примеров он привел Израиль и Венгрию.

Действительно, в двух упомянутых мэром странах, а также в Люксембурге уже ввели вход в заведения общественного питания по сертификатам о вакцинации или COVID-паспортам. Кроме того, гражданам, получившим оба компонента препарата от COVID-19, можно посещать там развлекательные и культурные заведения. Однако процент прошедших вакцинацию в этих странах гораздо выше.

Согласно данным портала The Our World in Data COVID на 20 июня, в Израиле было вакцинировано 63,49% населения, в Венгрии 56,02%, а в России — 13,47%. Последние данные о вакцинации населения в Люксембурге зафиксированы на 18 июня — на тот момент в стране привились 45,26% граждан.

По данным на 22 июня, вакцинацию в России прошли 13,59% граждан, сообщается на портале одной из российских вакцин.

В Израиле сходить в ресторан, кафе и другие заведения можно при показе на входе «зеленого паспорта». При этом на уличных верандах разрешено находиться людям, которые по тем или иным причинам еще не прошли вакцинацию, сообщает BBC. Как уточнили на телеканале, эксперимент по созданию «бесковидных» зон в стране подвергся критике, так как вакцинированные и невакцинированные всё равно пересекаются в заведении. Кроме того, многие жители Израиля считают, что введение зон для вакцинированных ущемляет права тех, кто не может или не хочет делать прививку. В том числе, это раскрывает медицинские сведения людей.

Впрочем, в Израиле при посещении общественных мест, в том числе и ресторанов, несмотря на наличие «зеленого паспорта» всё равно нужно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски. За нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф в 1 тыс. шекелей (более 22 тыс. рублей) вне зависимости от наличия сертификата от COVID-19 или его отсутствия.

В Люксембурге владельцы заведений общественного питания, а также развлекательных, культурных, спортивных организаций самостоятельно принимают решение о включении в программу CovidCheck. При этом программа допускает как посетителей, которые прошли вакцинацию, так и тех, кто переболел, а также граждан с отрицательным ПЦР-тестом.

CovidCheck позволяет посетителям и персоналу заведения находится в помещении без соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок. Информация опубликована на сайте правительства Люксембурга.

Идею о введении «бесковидного» пространства рассматривали во многих странах. В США и Германии пока отказались от создания «бесковидных» зон из-за сложной реализации подобных программ.