Акции дня: бумаги En+ Group в тренде

В лидеры торгов вышли акции En+ group по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 23 июня. За день акции подорожали на +1,40% до 890 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к акциям возник на фоне продажи части акций Полиной Юмашевой, бывшей супругой основателя группы Олега Дерипаски. Юмашева продала 16 641 700 обыкновенных акций

En+, что составляет 2,6% выпущенного акционерного капитала.

Акции приобрел суверенный инвестфонд ОАЭ Mubadala. После продажи доля Юмашевой в En+ уменьшилась с 5,19% до 2,58%, в то время как доля компании в свободном обращении увеличилась до 12,3%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,41% до 3837,25 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,25% до 1666,21 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:29 мск составила 75,65 долларов (+1,12%). Российская валюта укреплялась – 72,53 рублей за доллар.