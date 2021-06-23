Диетолог рассказала, как питаться в жару

Сильная жара является стрессом для организма, поэтому и питание в такой период должно быть соответствующим, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва». Медик также уточнила, каких продуктов стоит избегать.

В первую очередь Соломатина посоветовала отказаться от газированных напитков употребление которых приводит к еще большему обезвоживанию. Она посоветовала утолять жажду обычной водой, причем не холодной.

Соломатина советует есть в неограниченном количестве овощи, а вот фрукты и ягоды стоит выбирать осторожно.

«Заменить какой-то прием пищи в жару фруктами можно, но это не восполнит вам дефицит белка, поэтому нельзя всю пищу заменять фруктами», — сказала она.

Медик советует съедать не более одной горсти ягод за раз дважды в день, так как они содержат много сахара. Кроме того, врач заметила, что в жаркую погоду можно пропустить один прием пищи, особенно если нет аппетита.

Ранее Соломатина посоветовала в жару отдать предпочтение молочному мороженному, поскольку оно самое низкокалорийное из когорты того, что делают из молока.

