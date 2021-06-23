Планы США отказаться от российских ракетных двигателей оказались сорваны

В июне Счетная палата США (GAO) представила Конгрессу «Ежегодный обзор программ вооружения (Weapon Systems Annual Assessment). Как минимум один из разделов Обзора, а именно «Программа национальной безопасности по космическому запуску NSSL» (National Security Space Launch), наверняка испортила настроение большинству законодателей. В этом разделе черным по белому написано, что конструкторы ракетного двигателя для ракеты-носителя «Вулкан» столкнулись с серьезными проблемами и могут не успеть к назначенному сроку.

Ракета-носитель тяжелого класса «Вулкан» разрабатывается в United Launch Alliance (ULA), на совместном предприятии компаний Boeing и Lockheed Martin. Эта ракета должна заменить устаревшую ракету-носитель «Атлас 5», которая уже полвека выводит в космос самые разные космические аппараты и автоматические межпланетные станции и которая, конечно, устарела.