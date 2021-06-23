Планы США отказаться от российских ракетных двигателей оказались сорваны

В июне Счетная палата США (GAO) представила Конгрессу «Ежегодный обзор программ вооружения (Weapon Systems Annual Assessment). Как минимум один из разделов Обзора, а именно «Программа национальной безопасности по космическому запуску NSSL» (National Security Space Launch), наверняка испортила настроение большинству законодателей. В этом разделе черным по белому написано, что конструкторы ракетного двигателя для ракеты-носителя «Вулкан» столкнулись с серьезными проблемами и могут не успеть к назначенному сроку.
Ракета-носитель тяжелого класса «Вулкан» разрабатывается в United Launch Alliance (ULA), на совместном предприятии компаний Boeing и Lockheed Martin. Эта ракета должна заменить устаревшую ракету-носитель «Атлас 5», которая уже полвека выводит в космос самые разные космические аппараты и автоматические межпланетные станции и которая, конечно, устарела.
На «Вулкане» установлено много двигателей. На первой ступени, например, стоит Northrop Grumman Graphite Epoxy Motor (GEM), а на второй – двигатели RL10C.
Кроме двигателя Northrop, на первой ступени также установлены два двигателя, которые собирает космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin. Они необходимы для вывода ракеты на орбиту.
RL10C используются не только в ракете-носителе «Вулкан», но и в корабле самой Blue Origin. Дебютный полет New Glenn намечен на конец 2022 года.
Как говорится в Обзоре GAO, «технические проблемы» могут привести к срыву сроков и к необходимости вновь задействовать ракету-носитель «Атлас 5», у которой хватает собственных проблем.
Одна из них заключается в том, что на первой ступени «Атласа 5» стоят российские двигатели RD-180. Те самые, от которых американцы хотят давно избавиться, но не могут этого сделать по причине отсутствия собственных двигателей. Именно для этого и была создана в свое время программа NSSL. Запрет на использование российских двигателей закреплен законодательно, но в законе, правда, имеется одна маленькая лазейка – американским ракетостроителям разрешено использовать в текущем и следующем годах еще 18 двигателей RD-180.
Решить проблему с применением российских двигателей как раз и должна ракета-носитель «Вулкан» и ее первая ступень с американскими двигателями BE-4. Однако сроки создания двигателя и, следовательно, всей ракеты могут быть сорваны, предупреждают авторы «Ежегодного обзора программ вооружения».